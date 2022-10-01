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Haberler Gündem Kıbrıs Türkleri için her türlü adımı atacağız

Kıbrıs Türkleri için her türlü adımı atacağız

1.10.2022

Kıbrıs Türkleri için her türlü adımı atacağız

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Muğla İl Başkanlığı'nın '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programı kapsamında Muğla'ya geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ndeki programda basın mensuplarıyla buluşan Çavuşoğlu, "Biz 'olur' vermeseydik Yunanistan NATO üyesi olamazdı. Yunanistan 'arkamda o var, bu var' söylemlerinin arkasına sığınırsa kaybeder" dedi.

Çavuşoğlu, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne silah ambargosunu kaldırması ile ilgili, "Madem tırmanma istiyorsunuz, Ada'da biz de gereğini yapacağız. KKTC ve Kıbrıs Türkü'nü korumak için her türlü adımı atacağız" dedi.

ADEM ÜLKER

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