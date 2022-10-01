Meclis, yeni yasama yılına Başkan Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla bugün başlıyor

TBMM'nin yeni yasama yılı 3 aylık aranın ardından başlıyor. 27. Dönem 6. Yasama yılı saat 14.00'teki Genel Kurul ile başlayacak.

BAŞKAN ERDOĞAN, ÖZEL OTURUMDA KÜRSÜDE OLACAK

Özel gündemle başlayacak oturumu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop yönetecek. Yeni yasama yılının açılış konuşmasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Yeni dönem mesajlarını Meclis kürsüsünden verecek.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından Genel Kurul 4 Ekim Salı günü toplanmak üzere kapanacak.

ÇOK SAYIDA YASA TEKLİFİ GÖRÜŞÜLECEK

Dezenformasyonla mücadele, milyonları ilgilendiren ekonomi torba teklifi, yeni dönem bütçe yasası, tezkereler ve daha onlarcası.6. yasama yılında TBMM, tarihinin en yoğun dönemlerinden birini yaşayacak.

MECLİS'TE YOĞUN GÜNDEM

TBMM'nin yeni yasama yılında ilk olarak kamuoyunda "dezenformasyonla mücadele yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yasalaştırılacak. Ayrıca ilk hafta içinde TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa Mahkemesi ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na üye seçimi yapılacak.AK Parti milletvekilleri tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulacak olan "torba kanun" teklifinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlar tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve yasal düzenleme gerektiren konular da yer alacak. EYT olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme yıl sonunda yasalaşacak, 2023'ten itibaren hayata geçecek. Kredi Yurtlar Kurumu'na borcu olan gençlerin borçlarının faizlerinin silinmesine yönelik yasal düzenleme bunlardan biri olacak.

TBMM'DE 2 YIL SONRA İLK RESEPSİYON

TBMM Başkanı Şentop akşam da yeni yasama yılı nedeniyle geleneksel resepsiyona ev sahipliği yapacak. TBMM Tören Alanı'ndaki resepsiyon, saat 19.00'da gerçekleştirilecek.Salgın nedeniyle 2 yıldır yapılamayan resepsiyonda milletvekillileri, bakanlar, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve büyükelçiler bir araya gelecek.

PARTİLERİN İLK GRUP TOPLANTILARI 4 EKİM'DE

Partilerin ilk grup toplantıları da salı günü yapılacak. Meclis'e 17 Ekim'e kadar 2023 yılı Bütçe Kanunu teklifi gelecek.