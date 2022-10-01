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Haberler Gündem Yeni Yasama Yılı bugün başlıyor

Yeni Yasama Yılı bugün başlıyor

1.10.2022

Yeni Yasama Yılı bugün başlıyor
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem 5. Yasama Yılı değerlendirme toplantısında soruları yanıtladı. "Geçen yasama yılında dokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik bu dönemde devamsızlık nedeniyle bir adım atılabilir mi" sorusu üzerine Şentop, devamsızlığı tespit edilen milletvekillerine tebligat yapıldığını anlattı. İtiraz sürelerinin, Meclis tatile girdiği zaman durduğunu aktaran Şentop, "1 Ekim (bugün) itibariyle yeni yasama yılı başlayacağı için süreler de yeniden işlemeye başlayacak. Devamsızlığın tespiti halinde süreç, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasındaki gibi işleyecek" diye konuştu.
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