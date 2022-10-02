Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ Yunan basınında: ‘Yunanistan yeni PKK oldu’

TÜRKİYE ile Ege denizindeki tansiyonu sürekli artırmaya çalışan ve Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını kışkırtıcı bir şekilde manşetlerine taşıyan Yunan basını, bu kez Türkiye'den yapılan bir değerlendirmeyi gündeme taşıdı. Yeni Asır'a görüş veren ve konuk yazarlık yapan Terör ve Güvenlik Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, yaptığı son açıklamalarla Yunan medyasını kızdırdı.

İLGİNÇ BENZETMELER

YUNAN medyasında gündem olan Coşkun Başbuğ'un, Yunanistan'ın yeni PKK, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in de yeni Zelenskiy olduğu yönündeki açıklamaları dikkat çekti. Yeni Asır yazarı Başbuğ için Yunan basınında çıkan haberlerde, "Terör ve güvenlik konusunda uzman olan Türk Coşkun Başbuğ, Yunanistan'ı PKK, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i yeni Volodimir Zelenskiy olarak nitelendirirken, Yunanistan'ın ABD tarafından Suriye politikası nedeniyle Türkiye'ye baskı yapmak için kullanıldığını da sözlerine ekledi" ifadeleri yer aldı. İnternet sitelerinde de yer alan habere çok sayıda Yunan kullanıcı da yorum yaptı.

'BİR TATBİKATI BİLE KENDİLERİ YAPAMAYACAK KADAR ACİZLER'

Açıklamalarının yankı bulmasının ardından Başbuğ, Yeni Asır'a değerlendirmelerde bulundu. "Yunanistan adeta topal ördek gibi" diyen Başbuğ, "Tek başına yürüyemeyen bir ördek gibiler. sahaya çıkıp tek başına oyun alamayan, arkasına ağabey alıp konuşan bir ülke. Yanına değil Fransa, İspanya, topyekun gelsin fark etmez, kimi alırsa alsın. Ölmeyi bayılmak sanıyorlar. Aklını başına alsın, ayar istiyorlarsa ayarın iyisini veririz. Tatbikatı bile tek başına yapamayacak kadar aciz bir durumda iken bize kafa tutmaya mı kalkacak? Biz buradayız. Başkan Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözü onları fazla ürkütmüş" açıklamasını yaptı.

FATİH ŞENDİL