  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Bölücü hainlere amansız takip

Bölücü hainlere amansız takip

3.10.2022

Bölücü hainlere amansız takip
İÇİŞLERİ Bakanlığı, El Bab ve Cerablus'ta, DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6'sı sözde yönetici 15 teröristin yakalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, istihbari çalışmalar sonucu, terör örgütleri DEAŞ ve PKK/KCKPYD/ YPG'nin Suriye'de sözde eylem birimlerince, belirledikleri örgüt mensuplarına canlı bomba, sabotaj, saldırı, EYP, suikast ve istihbarat eğitimi verildiği, teröristlerin yakın zamanda yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçiş arayışı içinde olduğu bilgisi elde edildi. Bu kapsamda, icra edilen operasyonlarda 2'si sözde örgüt şer-i emiri, 1'i istihbarat sorumlusu 11 DEAŞ ile 4 PKK/ KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu 15 terörist gözaltına alındı. Teröristler, sevk edildikleri yerel mahkemece tutuklandı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA