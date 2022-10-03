Bölücü hainlere amansız takip

İÇİŞLERİ Bakanlığı, El Bab ve Cerablus'ta, DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6'sı sözde yönetici 15 teröristin yakalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, istihbari çalışmalar sonucu, terör örgütleri DEAŞ ve PKK/KCKPYD/ YPG'nin Suriye'de sözde eylem birimlerince, belirledikleri örgüt mensuplarına canlı bomba, sabotaj, saldırı, EYP, suikast ve istihbarat eğitimi verildiği, teröristlerin yakın zamanda yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçiş arayışı içinde olduğu bilgisi elde edildi. Bu kapsamda, icra edilen operasyonlarda 2'si sözde örgüt şer-i emiri, 1'i istihbarat sorumlusu 11 DEAŞ ile 4 PKK/ KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu 15 terörist gözaltına alındı. Teröristler, sevk edildikleri yerel mahkemece tutuklandı.

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