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Haberler Gündem Endonezya’da futbol maçında izdiham: 174 ölü

Endonezya’da futbol maçında izdiham: 174 ölü

3.10.2022

Endonezya’da futbol maçında izdiham: 174 ölü
Endonezya'da Arema FC ile Persebaya Surabaya takımları arasında oynanan maçın ardından sahaya inen taraftarlar arasında çıkan izdihamda en az 174 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi yaralandı. Arema FC'nin ezeli rakibi Persebaya Surabaya'ya 3-2 kaybetmesinin ardından binlerce taraftar maç bitiş düdüğünün çalmasıyla sahaya indi.

ANKARA TAZİYE MESAJI PAYLAŞTI
POLİSİN göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği kalabalık arasında çıkan izdihamda can pazarı yaşandı. Yaşamını yitirenler arasında 2 polisin de olduğunu söyleyen Doğu Java Polis Şefi Nico Afinta, "Memurlara saldırmaya başladılar, arabalara zarar verdiler. Sahaya 3 bin kişi girdi" dedi. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlanana kadar, BRI Liga 1'deki tüm maçların askıya alınması talimatını verdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da, hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.
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