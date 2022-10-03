Valinin elini sıkmayan askerler görevden alındı

Tokat Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle düzenlenen resepsiyonda, bir grup rütbeli askerin, kendilerini kapıda karşılayan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmadan içeriye girmesi büyük tepki çekti. Vali Hatipoğlu'nu görmezden gelen subayların tavırları sosyal medyada hızla yayıldı. Ortaya çıkan görüntülerin ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) harekete geçti.



DİSİPLİN İŞLEMİ BAŞLATILDI

Konuya ilişkin açıklama yapan MSB, eyleme karışanların görevden alındıklarını ve haklarında Yüksek Disiplin Kurulu tarafından işlem başlatıldığı belirtildi. MSB'den yapılan açıklamada, "TSK bünyesinde disiplin yani yasalara, kurallara uymak esastır. Aksi davranışlar asla kabul edilemez. TSK binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi, mesleki değerlerimizden aldığı ilhamla milletinin emrinde, görevinin başındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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