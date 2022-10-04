Kılıçdaroğlu çıkıp özür dilemeli!

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, teröristler üzerinden çeşitli söylemlerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. CHP'nin terör saldırısını örtbas etmeye çalıştığını ifade eden Bakan Soylu, "Terörist Dilşad Ercan'ın bu eylemle ilgili olmadığını söyleyen terör örgütüdür, bulgular eylemin koordinasyonunda varlığına işaret ediyor. CHP'nin yapması gereken tek şey milletin karşısına çıkıp özür dilemektir" dedi.

O İSİMLERİ TEK TEK AÇIKLADI

CHP'NİN tutuklu gazeteciler raporunu da eleştiren Soylu, "Etkisiz hale getirilen çok sayıda terörist de CHP'nin raporunda gazeteci olarak yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Devletin töhmet altında bırakıldığını aktaran Soylu, "Bayram Namaz MLKP'li. Cihan Gün bu listede var mı? Var. Naciye Yılmaz DHKP-C'li. Şu terör örgütü listesinde var mı? Var. Parmak izi ve diğer patlama düzeneğindeki bulgular eylemin koordinasyonunda olduğuna işaret etmektedir. Kılıçdaroğlu 'Ben devletten bilgi aldım' diyor. PKK'yı örtülemeye, masasının altındaki bilgilerin kendisine nasıl geldiğini saklamaya çalışan maalesef bir zavallı ile karşı karşıyayız. Terörist Dilşad Ercan'ın bu eylemle ilgili olmadığını söyleyen terör örgütüdür, bulgular eylemin koordinasyonunda varlığına işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

SURİYE'DEN PARAMOTOR İLE GELMİŞ

TERÖRİSTLERİN Suriye'den paramotorla geldiğini söyleyen Soylu, "ABD, YPG ofisine gidip başsağlığı dilemelidir. Kılıçdaroğlu da özür dilemeli. Bu mızrak bu çuvala sığmaz" dedi.