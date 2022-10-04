‘Türkiye yüzyılını birlikte inşa edeceğiz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve finans sektörünün temsilcilerinin de katıldığı programın açılış konuşmasını Erdoğan yaptı.

'TUZAKLARA KARŞI MÜCADELE'

Korona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada yaşanan ekonomik sıkıntıların etkisinden bahseden Erdoğan, "Son yıllarda Türkiye uzunca bir süredir yaşadığı siyasi ve ekonomik badirelerden elde ettiği tecrübeyle kendini diğer ülkelerden ayrıştırmayı başarmıştır. Daha açık konuşmak gerekirse birileri son 8-9 dokuz yıldır Türkiye'yi yönetilebilir olmaktan çıkarmak için kumpastan darbeye, her yolu denediler. Bu sinsi saldırıların son mermisi de ekonomimize sıkıldı ama hesap edilmeyen bir durum ortaya çıktı. Bize kurulan tuzaklara karşı verdiğimiz mücadele bizi daha güçlü kıldı. Buna mukabil dünyadaki beklenmedik krizler bize bu tuzakları kuranların tüm zaaflarını ve zayıflıklarını açığa çıkardı. Küresel gelişmelerin etkisiyle bir süredir etkisini hissettiğimiz enflasyon meselesinin de üstesinden gelerek inşallah Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz. Tabi bu arada küresel ekonomik kriz sürekli yeni sorunlara da yol açarak dünyayı kasıp kavurmayı sürdürüyor. Finans sisteminin bunun ötesinde sıkıntıları, çarpıklıkları, çıkmazları da vardır. Daha açık bir ifadeyle temel görevi, tasarrufları doğru yatırımlara yönlendirerek ekonomik büyümenin lokomotifi olması gereken finansal sistem artık bu görevini yerine getiremiyor" dedi.

'YENİ FİNANSAL MİMARİ ARAYIŞI'

2021 yılında 303 trilyon dolar seviyesine ulaşan küresel borçluluk oranının, küresel milli gelirin 3 buçuk katına yükseldiğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Küresel borçluluk seviyesi, finans krizinden bu yana geçen 20 yılda maalesef hep artarak devam etmiştir. Bu çarpık durum finansın üretim ve yatırımlardan ayrı dünyadaki sosyal refaha katkısının giderek azalmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla küresel finansal mimarinin insanı, ahlakı, üretimi ve paylaşımı temel aldığı yeni bir model önerisi geliştirilmesi şarttır. Biz de artık sürdürülemez hale gelen mevcut finansal yapıya alternatif yeni bir finansal mimari inşa edecek çalışmalara her türlü desteği veriyoruz, vermeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

'KATILIM FİNANS KURUMU OLMALI'

Konuşmasında katılım finansın, finansal sistem içerisinde hak ettiği yerin ve potansiyelin hala çok gerisinde olduğunu da dile getiren Erdoğan, "Bu tabloyu değiştirmek için hükümet olarak finans sisteminin gelişmesi ve finansal sistemdeki payının arttırılması amacıyla çok önemli politikaları devreye aldık. Anlaşıldığı kadarıyla katılım finans kuruluşlarının bankalardan bir farkının olmadığına ilişkin genel bir algı toplumumuzda yer etmiş durumdadır. Bu algıyı dönüştürmenin ilk adımı halen kullanılan bunun altını çiziyorum. Katılım Bankası isminin katılım finans kurumu şeklinde değiştirilmesi olabilir. Sadece bu isim değişikliği bile katılım finans kurumları ile bankaları toplum nezdinde ayrıştırmaya başlayacaktır" açıklamasını yaptı.

İLK ULUSAL STRATEJİ BELGESİ

BAŞKAN Erdoğan, konuşmasının ardından Katılım Genç Gelişim Programı'nda dereceye girenlere sertifikalarını verdi. Dereceye girenler ile günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi. Katılım finans alanında Türkiye'nin ilk ulusal strateji belgesi olma özelliğini taşıyan ve sunuş yazısı da Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan "Katılım Finans Strateji Belgesi" (KFSB), Türkiye'yi katılım finansın lider ülkesi olarak konumlandırmak için bir yol haritası niteliği taşıyor.