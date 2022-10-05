Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Ankara’da önemli mesajlar

Başkan Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde "Tam Bana Göre Gençlik Festivali"nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Sevgili Ankaralılar sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ülkemizin dört bir yanındaki gençlerine, tüm genç yüreklere selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığımızın düzenlediği festivale hoş geldiniz. Bu festivalin geçen yıl ilkini yapmış, gençlerimizden çok büyük beğeni almıştık. Geçen yıl 1 milyon gencimizin katıldığı festivalin ikincisine katılmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Festivalin Ankaralılara, tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ankara yaklaşık 300 etkinliğe ev sahipliği yapacak. Birbirinden içerikli programlar icra edilecek.

"GENÇLERİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK ÇOK SAYIDA ESERİ HİZMETE ALIYORUZ"

Festivale iştirak eden gençlerimizden olumlu geri dönüşler aldık. Sunduğumuz hizmetlerin sayısını artırdık. Gençlerimize yönelik butik projeler yaptık. Yerel yönetimlerimiz gençlerimizle iletişim halinde.

Gençlik ve Spor Bakanlığımız sizlerin hayatlarını kolaylaştıracak pek çok eser ve yatırımı devreye alıyor.

Size daha iyi hizmet etmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bunu sizlerin tavsiyelerini alarak yapıyoruz. Gençlerin hayatını kolaylaştıracak çok sayıda eseri hizmete alıyoruz.

"GENÇ VE DİNAMİK BİR EKİPLE İSTANBUL'A HİZMET ETTİK"

Buradan ülkemizdeki tüm gençlerimizi hem eğlenebilecekleri hem öğrenebilecekleri bu güzel festivale davet ediyorum.

Sizler sadece ailelerinizin değil ülkemizin de geleceğisiniz. Siyaset hayatım boyunca hep gençlerle yol yürüdüm. Türkiye'nin istikrarsızlıklarla boğuştuğu dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na giden yolu gençlerle aştık. Genç ve dinamik bir ekiple İstanbul'a hizmet ettik.

Yeni bir yola çıktığımız 2001 yılında milletin umudu AK Parti'yi yine gençlerimizle birlikte kurduk. Hükümetlerimizin hepsinde gençlere güvendik, heyeceanınızdan istifade ettik, yeni yüzleri siyasete kazandırdık.

Tüm karar alma süreçlerine gençleri dahil ettik.

Bay Kemal Anayasa Değişikliğine kabul oyu vermeyiz dedi. Bunlar yalancı. Bunlarda dürüstlük yok. Eğer dürüstsen yasa değişikliğine zaten ihtiyacımız yok. Buyur gel anayasa değişikliğini yapalım. Gelemezler, çünkü dürüst değiller. "