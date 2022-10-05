Gözler Başkan Erdoğan’ın grup konuşmasında

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunacak. Grup toplantısı öncesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması da dikkat çekti. '

MÜCADELENİN YENİ AŞAMASI'

Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda AK Parti'nin hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi olduğunu belirtti. "Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık" ifadesini kullanan Ömer Çelik, Meclis'te Başkan Erdoğan'ın yapacağı grup konuşmasına dikkati çekti.

Çelik paylaşımında, "Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır. Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır" ifadelerini kullandı. Çelik'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, çok sayıda vatandaş da Başkan Erdoğan'ın yeni bir müjde açıklayabileceği yorumunu yaptı. Bu paylaşımın ardından milyonların gözü AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşacak olan Başkan Erdoğan'a çevrildi.