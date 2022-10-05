Son dakika: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısında tarihi mesajlar!

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bugün yapılacak AK Parti Grup Toplantısı'nı işaret ederek, "Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır. Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Herkesi ekran başına bekliyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Gözlerin çevrildiği AK Parti Grup Toplantısı başladı.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Aziz milletim değerli milletvekili arkadaşlarım hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Milletvekillerimizin yaz döneminde seçim bölgelerinde ve görevlendirdikleri diğer yerlerde gerçekleştirdikleri çalışmaları yakından takip ettik. Eli sıkılmadık bir insan bırakılmayacak şekilde yürütülen bu çalışmalar için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Unutmayınız biz sahayı ne kadar sıkı tutarsak, milletimizi yalanlarıyla yanlış yönlendirmek isteyenler hedeflerine ulaşamayacaktır.

Genel Merkezimizle, milletvekillerimizle, bakanlarımızla çalışmalarımızı yürütecek, ilçe ilçe tüm şehirlere giderek milletimizle kucaklaşacağız. Amacımız; milletimizi seçimden sçime hatırlayanlarla aramızdaki farkı göstermektir.

Bizim için kimin ne yaptığınını, ne söylediğinin bir önemi yoktur. Biz kendi halimize bakacağız. Biz kendi işimize bakacapğız. Kendi sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmewye bakacağız. Birileri ülkenin geleceğini düşünmeyerek iki yüzlü tavırlar sergileyebilir.

Muhalefetin seçim öncesi söyledikleri ile seçim sonrası yaptıkları arasındaki uçurumu belediyelerde gördük. Buna rağmen kendilerine ait olmayan işleri sahiplenerek gezebiliyorlar. Aynı sinsi taktiği önümüzdeki seçimlerde de yapmak istiyorlar.

Gençlerimizin de dünyayı tanıyan birikimleri, geniş ufuklarıyla b ubayat oyunu kolayca çözebileceklerini biliyroum. Milletimizin önüne yeni bir vizyonla, projelerle çıkabilen böyle bir niyete gayrete sahip tek partiyiz, tek ittifakız.