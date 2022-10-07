Başkan Erdoğan’dan Mevlid Kandili mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Mevlid Kandili nedeniyle mesaj paylaştı.

Âlemleri nuruyla aydınlatan Hazreti Muhammed Mustafa Efendimizin veladetinin yıl dönümüne erişmeyi bizlere nasip eden Rabbimize hamdediyorum.



Leyle-i Mevlid'in tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. pic.twitter.com/FLm7zHM3HQ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 7, 2022

Erdoğan mesajında "Âlemleri nuruyla aydınlatan Hazreti Muhammed Mustafa Efendimizin veladetinin yıl dönümüne erişmeyi bizlere nasip eden Rabbimize hamdediyorum. Leyle-i Mevlid'in tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.