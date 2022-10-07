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Başkan Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında 'Leyle-i Mevlid’in tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

07.10.2022, 15:34

Başkan Erdoğan’dan Mevlid Kandili mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Mevlid Kandili nedeniyle mesaj paylaştı.

Erdoğan mesajında "Âlemleri nuruyla aydınlatan Hazreti Muhammed Mustafa Efendimizin veladetinin yıl dönümüne erişmeyi bizlere nasip eden Rabbimize hamdediyorum. Leyle-i Mevlid'in tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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