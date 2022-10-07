Prag’da dev zirve

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, AB'ye aday ve potansiyel aday ülkeler ile diğer Avrupa ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının davet edildiği Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Çekya'daki Prag Kalesi'nde liderlerle buluştu. Erdoğan, kapıda Çekya Başbakanı Petr Fiala tarafından karşılandı.

Açılış oturumu ile "Barış ve Güvenlik" konulu yuvarlak masa toplantısına katılan Erdoğan, zirvede barış ve güvenlik, enerji, iklim ve ekonomik durum bakımından Avrupa'nın karşı karşıya olduğu sınamalara dair Türkiye'nin görüş, katkı ve değerlendirmelerini aktardı. Erdoğan, zirve kapsamında başta Azerbaycan lideri İlham Aliyev olmak üzere Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da aralarında bulunduğu bazı liderlerle de bir araya geldi.

44 ÜLKE LİDERİ GELDİ

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi, AB üyesi ve üye olmayan 44 ülkenin liderini bir araya getirdi. AB üyesi olmayan ülkeler arasında Türkiye, İngiltere ve Sırbistan'ın da bulunduğu çok sayıda ülke yer aldı. AB'ye üye olmayan ülkelerin de içerisinde yer aldığı diyalog ve iş birliği platformu niteliğindeki oluşumun ilk toplantısında barış, güvenlik, enerji, iklim ve ekonomik durum bakımından halihazırda Avrupa'nın karşı karşıya olduğu zorluklar masaya yatırıldı. Zirvede AB dışındaki bir ülkede 6 ay içinde ikinci toplantının düzenlenmesinin kabul edilmesi de planlanıyor. Ayrıca toplantının sonucunun Avrupa Siyasi Topluluğu'nun devamlı olup olmayacağına dair işaret vermesi de bekleniyor.

MACRON VE LİDERLERLE SAMİMİ SOHBET

Başkan Erdoğan, zirvede Azerbaycan ile Ermenistan liderlerini de bir araya getirdi. Erdoğan'ın yanında buluşan liderler, son yaşanan gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Bu esnada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da gruba katılarak Başkan Erdoğan ile samimi bir sohbete girdi. Macron, koluna girdiği Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir süre sohbet etti