Başkan Erdoğan ulusa sesleniyor

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği başörtüsü düzenlemesiyle ilgili çarşamba günü önemli bir çağrıda bulunmuştuk. Geçtiğimiz 20 yılda başörtüsü ile eğitim ve çalışma hakkı konusundaki sorunları tümüyle çözmüştük. CHP Genel Başkanı'nın bu konuyu yeniden gündeme getirmesi üzerine özellikle kendi partisinde başlayan tartışmalar bizlere başörütüsü konusunda yasakçı bir zihniyetin pusuda beklediğini gösterdi. Madem bu konu yeniden gündeme geldi biz de anayasal güvenceye alınması teklifinde bulunduk. Konu Meclis gündemine geldiğinde kimin nasıl bir tutum içerisine girdiğini göreceğiz.

"TÜRKİYE'NİN VAZGEÇİLMEZ OLDUĞU GERÇEĞİ GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ"

44 Avrupa ülkesinin devlet ve hükümet başkanlarıyla yapılan zirvede Türkiye'yi temsil ettik. Zirve kapsamında gerçekleitirdiğimiz ikili ve çok taraflı görüşmelerde Avrupa'nın geleceği refahı ve küresel konuları ele aldık. Paşinyan da görüştüğümüz hükümet başkanları arasındaydı. Yaşanan her gelişme Türkiye'nin AB ve Avrupa coğrafyası için vazgeçilmez olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor.

AB'YE ÇAĞRI

Prag'da Doğu Akdeniz ve Ege sorunlarını uluslararası hukuk çerçevesinde çözmek istediğimizi söyledik. AB'nin bu konuda haksız ve hukuksuz girişimlere destek olmak yerine muhataplarımız diyaloga davet etmesini bekliyoruz.

SOSYAL KONUT PROJESİ

Sosyal konut projeleri hükümetimizin ilk gününden itibaren en çok önem verdiğimiz projelerdendir. Bu kampanyaya şu ana kadar 7,2 milyon başvuru yapıld. Bu başvuru sahiplerinden 4 buçuk milyonu şartları yerine getirerek süreci tamamladı. Bu rakamların daha da artacağı açıktır. Bu yoğun ilgi bizi daha ileri adımlar atma adına cesaretlendirdi. İlk etap 250 bin konutu 2 yıl içerisinde tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Arsa sayısını da 1 milyona çıkardığımızı duyurmuştuk. Arsa yerlerini yüzde 40'ı şehir merkezlerinde yüzde 60'ı ilçelerde olacak şekilde belirledik. Arsa fiyatını piyasanın çok altında vatandaşımıza sunacağız.