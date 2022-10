Muhafazakar devrimcilerle 2023’te başaracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul Ataköy'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'na katıldı. Erdoğan, salona girmeden önce bina önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Buradaki konuşmasında asgari ücret ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.



ASGARİ ÜCRET MÜJDESİ

AK Parti iktidarının zulme rıza göstermeyeceğini belirten Başkan Erdoğan, "Derdimiz şu an itibariyle Aralık ayında yapılacak olan asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Yolsuzluğun olmadığı, yoksulluğun olamayacağı Türkiye'yi biz yaparız. Şu an itibariyle de onun hazırlığı içindeyiz" ifadelerini kullandı. Türkiye genelinde TÜGVA'nın 310 bini aşkın üyesi olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Dindar bir nesil olarak geleceğe hazırlanmasında TÜGVA'nın konumu çok çok önemli. Sizlere elimizden ne gelirse, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, 17 bakanlık olarak elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" dedi.



EN BÜYÜK GENÇLİK HAREKETİ

Başkan Erdoğan, daha sonra salonda kürsüye çıkarak önemli demeçler verdi. Konuşmasına herkesi selamlayarak başlayan Erdoğan özetle şöyle konuştu: TÜGVA 81 il ve 571 ilçedeki temsilcilikleri, 300 bini aşan üyesiyle ülkemizin en büyük gençlik hareketi haline gelmiştir. Bu ülkenin gençlerini PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütlerine heba edemediklerini görenler, elbette TÜGVA'ya saldırmaya devam edecekler. Hamdolsun gençlerimizle yürümeye devam ediyoruz. İyi ki sizler gibi yol arkadaşlarına sahibiz. Elbette her yenilik, devrim, reform türlü engellerle karşılaşacaktır. Karşımda şu anda muhafazakar devrimciler var. Ben muhafazakar devrimcilerle 2023'ü evelallah başarıyla bitireceğimize inanıyorum. TEKNOFEST gençliğinin heyecanı bizi de sarıyor. Önümüzdeki yıl İstanbul, Ankara, İzmir'de TEKNOFEST zirvelerini yapacağız. Böyle evlatlara sahip olduğumuz için en az ana babaları kadar gurur duyuyoruz. TÜGVA gençliği işte bu gençliktir. İnşallah şimdiden 2023'e mesajımızı verelim; tek milet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Sizleri saygıyla selamlıyorum.

İSTANBUL'A BİR MÜZE DAHA KAZANDIRILDI

Başkan Erdoğan, TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu öncesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Modern tasarımı, merkezi konumu, en üst standartlardaki güvenlik donanımı ve estetik özellikleriyle İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, her açıdan şehrimize yakışan muhteşem bir eser oldu. Buraya ülkemizin 'Çağdaş sanat hafızası' desek herhalde yanlış bir tespitte bulunmuş olmayız. Bu müze İstanbul'a ve tüm sanatseverlere hayırlı olsun" dedi. Konuşmasında, müzisyen Onur Şenel'in öldürülmesiyle ilgili de açıklama yapan Erdoğan, "Hunharca katledilen müzisyen bir kardeşimizin acısını siyasetin malzemesi haline getirmek ahlaki değil. Faillerin hak ettikleri cezayı alması için meselenin takipçisi olacağız" diye konuştu.