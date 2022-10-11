Balyoz Planı davasında Baransu hakkında yeni karar

BALYOZ davasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 13 yıl hapse mahkum edilen Mehmet Baransu'nun davasında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi bozma kararı verdi. Daire aynı zamanda Baransu'nun tahliyesine hükmetti.

VERİLEN kararda dairenin asıl başkanı Bülent Dalkıran'ın olmadığı, yerel mahkemede dosyaya bakması nedeniyle İstinaf incelemesine kıdemli üye hakimin başkanlık ettiği öğrenildi. Ancak Mehmet Baransu'nun Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki farklı bir davasından dolayı cezaevinden çıkamayacağı öğrenildi.

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