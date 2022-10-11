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HDP’den Yüksekova'da provokasyon girişimi

İzinsiz yürüyüşe izin verilmemesi üzerine çıkan olaylarda HDP’lilerin provokasyon girişimleri de sonuçsuz kaldı.

11.10.2022

HDP’den Yüksekova’da provokasyon girişimi

HAKKARİ Yüsekova'da HDP'lilerin giriştiği terör propagandası girişimine emniyet güçlerinin izin vermemesinin ardından HDP'liler provokasyona girişti. Düzenlenmek istenen izinsiz yürüyüş sonrası HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in yaralandığı öne sürülürken, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ortaya çeşitli iddiaların atılmasının ardından Hakkari Valiliği'nden açıklama yapıldı.

TERÖRİST elebaşı Abdullah Öcalan'ın tutukluluğunu protesto etmek amacıyla toplanan 27'nci Dönem HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, 27'nci Dönem HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, HDP Hakkari İl Başkanı Lokman Özdemir, HDP Yüksekova İlçe Başkanı Soreş Diri ve beraberlerindeki 45 kişilik grubun sloganlar atarak yürümeye başladığı aktarılan açıklamada, "Şahıslara yapılan eylemin yasa dışı olduğu, terörü desteklemeye yönelik bir eylem olduğu yönünde uyarılar yapılmasına rağmen eyleme devam etmek istemeleri üzerine orantılı bir şekilde güç kullanılarak yasa dışı eylem sonlandırılmış ve kalabalık grubun dağılması sağlanmıştır. Grup içindeki milletvekilleri görevlilerimiz tarafından darbedildiklerine ve aşırı güç kullanıldığına dair algı oluşturmak amacıyla arbede esnasında kendilerini yere atmışlardır. Eyleme katılan şahıslarla ilgili gerekli adli işlemler devam etmektedir" denildi.

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