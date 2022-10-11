Meral ile Kemal düellosu

Altı artı HDP masası Mayın Tarlası demiştik. Bu tarlada her gün bombalar patlıyor. CHP'li Bülent Kuşoğlu, Gürsel Tekin ve HDP'li Nevif Bilek bombalarının etkileri sürerken, büyük bombayı Meral Akşener patlattı. Altılı Masa dağılma virajına girdi. Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu birbirlerine rest çektiler. Kılıçdaroğlu'nun İzmir'den verdiği subliminal mesajlara çok kızan Akşener dayanamadı ve Kılıçdaroğlu'na "Kazanamazsın. Aday olmasan iyi olur" dedi. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Akşener ile 2.5 saat baş başa konuştular ama yüksek tansiyonu düşüremediler. Kemal Kılıçdaroğlu ve yavruları altı aydır toplanıp toplanıp dağıldılar. Ortaklaşa aday çıkaracağız diye nutuklar attilar. Ama sonuçta ortak aday belirleyemediler. Başkan Erdoğan'ı devirmekten başka dertleri olmadığını gösterdiler. Masa altından birbirlerine tekme atıyorlardı. Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'na "Sen kazamazsın. Gel aday olmaktan vazgeç. Kazanacak aday bulalım" diye açıkça konuştuktan sonra yeni bir viraja girdiler. Evet. Akşener bir konuştu pir konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayallerini yıkacak laflar etti. Akşener'in çekirdek adamları ile verdiği "Kazanamazsın" mesajını anlamamayı tercih eden Kemal Kılıçdaroğlu'na mesajı bizzat verdi. Belli oldu ki, Kemal Bey'in beyninin yarısı CHP Genel başkan yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Kemal Bey ortak aday olmazsa altılı masa dağılır" tehdidine karşı bizzat karşılık verdi.

'NOTER OLMA GÖREVİ YOK'

Kuşoğlu "Altılı masanın bir noter olma görevi yok. Notersek o masanın manası kalmaz" derken sert vurdu. Yani, "Altılı masada bir dayatma söz konusu olamaz" restini çeken Akşener'in devamındaki sözleri de çok dikkati çekici oldu... "Cumhurbaşkanlığına aday değilim dedim. Bir feragattır bu" ifadesiyle Akşener Kemal Bey'e de "Kazanamazsın, gel sen de feragat et" diyordu.

'BİZ DE ADAY GETİREBİLİRİZ'

Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ismini tekrar masaya sürmesi de ilginç yorumlara yol açtı. Akşener, "Buradaki amaç kazanmak. Aday CHP'li de olabilir" derken, "Sen aday olma, bunlardan birini aday olarak teklif et" mesajı verdi. CHP-HDP AŞKINA BİR TOKAT Meral Akşener'in CHPHDP aşkına yönelik yaptığı vuruş çok konuşuluyor. Altılı masa içinde HDP'yi sevenlere seslenen Akşener, "HDP isteniyorsa biz kalkalım, onlar otursun" diyerek CHP tezgahına çomak soktu. CHP'NİN BEL ALTI VURUŞLARINA AKŞENER'İN TEPKİSİ SERT OLDU. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı çekirdek isimleri ve CHP'nin fondaş medyası uzun zamandır "CHP milletvekili vermeseydi İYİ Parti seçime giremezdi. Biz yardımcı olduk. Karşılığında Kemal Bey'i desteklemek zorundalar" lafları ediyorlardı. "Bedel öde" şeklindeki bel altı laflardan rahatsız olan Akşener bu konuyu içine atıyordu. Nitekim sonunda patladı. "BORCUMUZU 31 MART SEÇİMLERİNDE ÖDEDİK. Ödeyecek borcumuz yok" diyerek rest çekti. Son olarak başörtüsü meselesinde de Kılıçdaroğlu ile Akşener ters düştü. Bundan sonra da araları daha da açılacak gibi duruyor.

SONUÇ

ALTILI masada gözler 2 Ekim toplantısına çevrilmişti. Kemal Bey ile Meral Hanim arasındaki düelloya diğer aktörlerin yaşanan KRİZ KARŞISINDA NE YAPACAKLARI MERAK EDİLİYOR. ARTIK SON VİRAJA GİRDİLER. Kemal Kılıçdaroğlu ısrar ederse altılı masa dağılacak. Kemal Bey feragat ederse de siyasette artık tutunamaz. Son virajda, Altılı masayı kuran Derin ABD'nin ortalıkta dolaşan altı isim dışında bir başka ismi öne çıkaracağı konuşuluyor. ABD'ye giden Kılıçdaroğlu'nun burada "Beni destekleyin" konuşmaları yapacağı tahmin ediliyor. Bilindiği gibi Meral Hanım daha önce Abdullah Gül'ü yemişti. Bu sefer de Kemal Kılıçdaroğlu'nu yemiş olacak. Birbirini yiyen yiyene! Bunlar mı Türkiye'yi idare edecekler? Hadi oradan!..