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Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov duyurdu: Erdoğan-Putin Astana'da görüşecek

Son dakika haberleri… Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kazakistan başkenti Astana’da görüşeceğini açıkladı.

11.10.2022, 13:46 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022, 13:55

Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov duyurdu: Erdoğan-Putin Astana’da görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu hafta Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geleceğini açıkladı.

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Lavrov ayrıca teklif gelmesi halinde Putin-Biden görüşmesini de geri çevirmeyeceklerini söyledi. Rus Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada, "Olası barış görüşmelerine ilişkin her öneriyi dinlemeye hazırız ancak sürecin önceden nereye evrileceğini söylemek zor. ABD, Biden-Putin görüşmesi teklifinde bulunursa değerlendiririz" ifadelerini kullandı.

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