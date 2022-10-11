Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov duyurdu: Erdoğan-Putin Astana’da görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu hafta Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geleceğini açıkladı.

BIDEN'A YEŞİL IŞIK

Lavrov ayrıca teklif gelmesi halinde Putin-Biden görüşmesini de geri çevirmeyeceklerini söyledi. Rus Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada, "Olası barış görüşmelerine ilişkin her öneriyi dinlemeye hazırız ancak sürecin önceden nereye evrileceğini söylemek zor. ABD, Biden-Putin görüşmesi teklifinde bulunursa değerlendiririz" ifadelerini kullandı.