50 dakikalık yol 5 dakikaya indi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Ayvacık- Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri Açılış Töreni'ne telekonferans ile katıldı.

Tünellerle birlikte toplamda 9,6 kilometrelik uzunluğa sahip olan yolun Balıkesir ve İzmir'e ulaşımı sağlayan kuzey-güney aksının en önemli kısımlarından biri olduğunu belirten Erdoğan, "Böylece geçtiğimiz mart ayında hizmete açtığımız 1915 Çanakkale Köprüsü'yle bölgede hızlanan trafiğe cevap verecek, yatırım bedeli 4,6 milyar lira olan bir projeyi daha şehrimize kazandırmış oluyoruz. Açtığımız tüneller sayesinde Kazdağları'nın tabiatına en küçük bir zarar vermeden, Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki mesafeyi yaklaşık 2,5 kilometre kısalttık. Daha önce 50 dakika süren yolculuğun 5 dakikaya inmesiyle hem zamandan hem yakıttan hem de emisyondan elde ettiğimiz kazanç, yılda 133 milyon liraya tekabül ediyor" diye konuştu.

'2053 VİZYONUMUZUN İNŞASI'

1915 Çanakkale Köprüsü ile boğazı geçen otoban projesinin tarihe kazılmış bir mühür olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, "Çanakkale ile birlikte 81 vilayetin tamamını saran yeni bir heyecanı yürütüyoruz. Muhalefet toplanıp dağılmaktan başka bir iş yapmazken biz ülkemizin gelecek asrını planlıyoruz. Daha önce milletimizi 2023 hedeflerimizi ufkuyla buluşturmuşsak Türkiye Yüzyılı programımızla 2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda hamdolsun ülkemizi dünyanın en iyileri arasında getirmek için gereken alt yapıyı kurduk. Hayat pahalılığın getirdiği sıkıntılar olmakla beraber kararlılığımız daha büyük. Hamdolsun milletimiz demokrasi ve kalkınma programıyla elde ettikleri kazanımları çok iyi biliyor. Vatandaşlarımıza konforu artan, güvenliği yükselen, süresi kısalan bir seyahatle sevdiklerine ulaşabilecekleri eserleri kazandırmayı sürdüreceğiz. Bu proje yazın tatilcilerin, kışın bölge halkının ulaşımını rahatlatacak" açıklamasını yaptı.

SELÇUKLU SEKİZ YILDIZI VE ÇANAKKALE DESTANI ANLATILDI

ASSOS ve Troya Tünellerinin giriş-çıkışlarındaki polyester kaplamada motif olarak kullanılan Selçuklu Sekiz Yıldızı; Sekiz cennet kapısının simgesi, yıldızın sekiz köşesi ise merhamet, şefkat, sabır, sır tutma, cömertlik, sadakat, şükretmek ve doğruluğu simgeliyor. Çanakkale Savaşı'nın kahramanı Seyit Onbaşı, Anzaklara karşı savaşan 3 Şanlı Türk askeri, Conkbayırında işgal kuvvetlerine karşı nişan alan Şanlı Türk askeri ve yaralı Anzak askerinin Mehmetçik tarafından tedavi edilmek için taşınması da tasvir edildi.

'TÜRKİYE ASLA HARİTADA GÖZÜKEN SINIRLARDAN İBARET DEĞİLDİR'

BAŞKAN Erdoğan, konuşmasında eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye her alanda Türkiye'yi büyük dönüşüme hazırladıklarını anlattı. "Hayat pahalılığının getirdiği sıkıntılar olmakla beraber imkanlarımız daha büyüktür" diyen Erdoğan, "Türkiye'yi güçsüz, idari olarak dağınık, vizyon olarak kısır, hizmet olarak eksik günlerine geri döndürmek isteyenler elbette vardır. Milletimiz demokrasi ve kalkınmayla elde ettiği kazanımların kıymetini biliyor. Türkiye asla haritada gözüken sınırlarından ibaret bir ülke değildir. Gençlerimizin Türkiye yüzyılı konusundaki heyecanının büyüklüğünü söylemeye gerek bile duymuyorum. Bunun için eser ve hizmet siyasetimizin ürünü bu projelerin açılışına ara vermeden yeni bir vizyon inşa ediyoruz" dedi.