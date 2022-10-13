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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan Ankara'nın başkent oluşunun 99. yıl dönümü mesajı

Başkan Erdoğan'dan Ankara'nın başkent oluşunun 99. yıl dönümü mesajı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Millî Mücadele’mizin sevk ve idare merkezi, Cumhuriyetimizin kuruluşunda tarihî önemi haiz Ankara’mızın başkent ilan edilişinin yıl dönümünü tebrik ediyorum." dedi.

13.10.2022, 11:16

Başkan Erdoğan’dan Ankara’nın başkent oluşunun 99. yıl dönümü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'nın başkent ilan edilmesinin yıl dönümünü kutladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Millî Mücadele'mizin sevk ve idare merkezi, Cumhuriyetimizin kuruluşunda tarihî önemi haiz Ankara'mızın başkent ilan edilişinin yıl dönümünü tebrik ediyorum.

Bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi şükranla yâd ediyorum.

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