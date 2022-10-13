Putin’den enerji krizi için çözüm önerisi: Avrupa’ya doğalgaz için Türkiye’ye merkez kuralım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Enerji Haftası kapsamında küresel enerji piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kuzey Akım 2'de sağlam kalan hat üzerinden Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatı gerçekleştirebileceklerini belirten Putin, "Rusya, kışın dahil Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında" dedi. Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahalenin ve hiçbir rezerv kullanımının enerji sorununu çözemeyeceğini de dile getiren Putin, "Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'de kullanılamayan kapasiteler TürkAkım boru hattı üzerinden kullanılabilir. Baltık Denizi'nde Kuzey Akım hatlarında kaybedilen hacimleri Karadeniz'e yönlendirebiliriz. Böylece Avrupa'ya yönelik yakıt ve doğalgaz kaynaklarımız için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlayarak, Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulabilir" ifadelerini kullandı. Putin'in önerisine Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den cevap geldi. Dönmez, "Türkiye'de doğalgaz transit merkezi kurmak tam teşekküllü çalışma gerektiriyor, ancak teknik olarak mümkün" dedi.

PUTİN İLE KRİTİK ZİRVE BUGÜN

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş son günlerde yeniden alevlenirken, gözler Başkan Erdoğan ile Rus lider Vladimir Putin'in yapacağı görüşmeye çevrildi. CICA Zirvesi ile ikili görüşmeler kapsamında Erdoğan önce Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ardından da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.