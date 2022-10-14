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Haberler Gündem Şehit Uzman Çavuş Van’da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Van’da son yolculuğuna uğurlandı

14.10.2022

Şehit Uzman Çavuş Van’da son yolculuğuna uğurlandı
PENÇE-KİLİT Harekatı bölgesinde şehit olan İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han, memleketi Van'da son yolculuğuna uğurlandı. Van'da yapılan törenin ardından şehit İstihkam Uzman Çavuş Han'ın cenazesi, toprağa verileceği memleketi Gevaş ilçesine getirildi. Şehit Han'ın cenazesinin tören alanına getirilişi sırasında yakınları, gözyaşı döktü. Jandarmanın kadın komutanları, şehidin annesi Naciye Han ve kız kardeşlerini yalnız bırakmadı. Şehidin cenazesi, binlerce kişinin katıldığı kortejle Hişet Mahallesi Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.
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