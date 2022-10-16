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Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile telefonda görüştü

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DHA

16.10.2022, 15:27

Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan, Bartın'da meydana gelen maden ocağı patlamasında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin de ele alındığı görüşmede, karşılıklı yatırımlardan ticarete, enerjiden ulaşıma, altyapıdan teknolojiye, geniş bir yelpazede güçlenen iş birliğinin askeri ve savunma sanayii alanlarına da teşmil edilmesi hususunda mutabık kalındı.

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