Dünyadan taziye mesajları

BARTIN'DA yaşanan maden faciasının ardından dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye taziye mesajları yağdı.

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bu trajedi ile ilgili acınızı paylaşıyor, size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, Türkiye halkına en derin taziyelerimizi sunuyoruz" dedi.

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "En derin taziyelerimizi kabul edin. Ölen madencilerin aileleri ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi, yaralılar için de acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim" ifadelerine yer verirken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Türkçe yaptığı paylaşımda, "Patlama haberini derin üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve yakınlarına taziyelerimi sunuyorum, yaralananlara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "Yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duydum. Düşüncülerimiz ve dualarımız yaslı ailelerle ve Türk halkıyla" açıklamasını yaptı.

- Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, "Türkiye'deki can kayıplarının üzüntüsünü yaşıyoruz. Sevdiklerini kaybeden ailelere ve bu acı anda bir araya gelen bütün topluma taziyelerimi sunarım" paylaşımında bulundu.

- Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de duyduğu üzüntüyü ifade ederken, "Yunanistan, arama kurtarma çalışmalarına yardım amacıyla derhal destek göndermeye hazırdır" dedi.

- Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ise Başkan Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, "Ölen madencilerin ailesi ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi, yaralılar için acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim" ifadelerine yer verdi.

- Fransa, Hollanda, İsveç, Kuzey Makedonya ve Letonya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkenin dışişleri bakanlıklarından da çeşitli taziye ve başsağlığı mesajları paylaşıldı.