Bartın’daki maden kazasında son durum! Bakan Dönmez açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bartın'da açıklamalarda bulundu. Dönmez süreçle ilgili bilgilendirme yaparken şehitler ve geride bıraktıkları aileleriyle ilgili çalışmaların da zaman kaybedilmeden başladığını duyurdu.

İşte Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar;

GRİZU PATLAMASI DEĞERLENDİRMESİ İLK SIRADAKİ YERİNİ KORUYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bartın'da açıklamalarda bulunuyor. Dönmez "Grizu patlaması olarak yapılan ilk değerlendirmenin yapılan çalışmalar sonucu halen değişmeyen bir değerlendirme olduğunu belirtmek istiyorum.

BARTIN'DAKİ MADEN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Yangından söz etmiştik. Büyük ölçüde kontrol altına alındı. Sönümlenmek üzere giderek şiddetini azaltıyor. İki baraj kapısı oksijenin kesilmesi için yapıldı" dedi.

HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Maden faaliyeti de tamamen durdurulmuştur. Hukuken müessesemiz bir olay yeri haline dönüşmüştür ve giriş çıkışlar da savcı izni ile yapılmaktadır. Adli açıdan da olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli tüm yardım savcılarımıza sağlanacaktır. Sürece olumsuz yansıyan bazı değerlendirmeler olduğunu belirterek bir kez daha bu tip değerlendirmelerden kaçınılmasını temenni ediyorum.

YARIN TBMM'DE BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. TBMM Genel Kurulu da yarın tarafımca bilgilendirilecektir. Şehit ailelerimizi ziyaret ettik. Dün itibarıyla definlerini tamamlamış olduk. Bütün bakanlarımız ilgili kurumlarımızın yetkilileriyle birlikte taziye ziyaretlerimizi gerçekleştirdik.

ŞEHİT AİLELERİ İÇİN HER TÜRLÜ İHTİYAÇ KARŞILANACAK; BUGÜN İTİBARIYLA ÖDEMELER DE YAPILACAK

Sayın Cumhurbaşkanımızın buraya intikaliyle birlikte bazı talimatları olmuştu. Valiliğimiz şehit ailelerine desteklerine başlamıştır. TTK bugün itibarıyla ilk ödemelerine başlayacaktır. Onlar bize emanettir. Her türlü ihtiyacı devletimiz ve ilgili kurumumuz tarafından karşılanacaktır.