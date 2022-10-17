Kızılelma’da son aşama

Baykar Teknoloji ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Zirve 23'te gençlerle bir araya geldi. Zirvede sürpriz bir şekilde 'Devrim' temasıyla gençlerle buluşan Bayraktar, konuşmasına Bartın'da hayatını kaybeden madencilere rahmet dileyerek başladı. Bayraktar, Baykar'ın insansız hava araçları hikayesini gençlerle paylaştı.



'İLK İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI'

Etkinliğe gelmeden önce de bir yer testi yaptıklarını anlatan Selçuk Bayraktar, "Kızılelmamız olan insansız hava araçlarına bir anlamda en üst noktasındaki zirve olan insansız savaş uçağımızı geliştirmeye, 20 senelik hayalimize devam ediyoruz. İnşallah ilk uçuşuna gün sayıyor. Bütün bir anlamda muharebedeki geleceği olan, Türkiye'nin de ilk insansız savaş uçağı olacak Kızılelma'nın son aşamalarındayız diyebilirim" diye konuştu.

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