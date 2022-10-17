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Steinmeier'den, Başkan Erdoğan'a maden ocağındaki patlama nedeniyle taziye mesajı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Bartın'daki maden ocağında hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.

17.10.2022, 14:34

Steinmeier’den, Başkan Erdoğan’a maden ocağındaki patlama nedeniyle taziye mesajı

Almanya Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Steinmeier, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazası nedeniyle Başkan Erdoğan'a taziyelerini iletti.

Steinmeier, mesajında Bartın Amasra'daki maden kazasında, 40'ın üzerinde kişinin öldüğünü ve yaralananların bulunduğunu, sarsılarak öğrendiğini belirtti.

Yorulmak bilmeden çalışan kurtarma ekiplerince kurtarılmayı umut edenlerle endişelendiklerini ve sevdiklerini kaybeden aileler ve yakınlarıyla yas tuttuklarını aktaran Steinmeier, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarım adına da size ve Türk halkına en içten taziyelerimi iletmek istiyorum. Düşüncelerimiz, kurbanların aileleriyle birlikte. Onların acılarını paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, yaralılara da acil şifalar dileyerek, bu zor dönemde düşüncelerinin onlarla olduğunu kaydetti.

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