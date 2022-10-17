Türkiye yasta

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitirenlerden ailelerine teslim edilen cenazeler dün yakınlarının ve binlerce vatandaşların katılımıyla toprağa verildi. Şehit işçilerden Mehmet Bulut, Okan Akgül ve Şaban Yıldırım'ın cenazeleri, hastane morgundan alınarak Ahatlar köyündeki Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin bahçesine getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile birlikte bazı partilerin genel başkanları ve yardımcıları da cenazeye katıldı. Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesinin bahçesinde gerçekleştirilen cenaze töreninde 3 arkadaşın tabutları yan yana koyuldu. Tabutların başına gelen aileler uzun süre ağıt yakarken, cenaze namazına yoğun katılım oldu. Kılınan cenaze namazının ardından maden şehitleri Ahatlar mezarlığına defnedildi.



'MADEN ALANINI KAPATTIK'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, maden ocağındaki patlamayla ilgili bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Dönmez, patlamanın meydana geldiği Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde işlemler bitinceye kömür üretimine ara verdiklerini bildirdi. Tesisin yeniden üretime hazırlanabilmesi için oluşan hasarların tespitinin ve teknik işlemlerin devam edeceğini aktaran Bakan Dönmez, "Tabii ki bu işlemler bitinceye kadar Amasra Müessesemizde kömür üretimine ara veriyoruz. Kimliklerin tespiti anlamında ciddi görevler düşüyordu, arkadaşlarımız çok seri şekilde hareket ettiler. Hem başsavcımıza hem Adalet Bakanımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum" dedi.





'İHMAL VARSA ÇIKACAKTIR'

Adalet Bakanı Bozdağ ise çalışmalarda emek harcayan herkese teşekkür ederek, "Bu kazanın ciddi şekilde soruşturulması çok önemlidir. Başsavcılığımız gerekli tahkikatı başlattı. Görevlendirilen Cumhuriyet Savcılarımızın beşi bu konu için tahkikat yapmaktadır. Bu olay bütün yönleriyle soruşturulacak ve aydınlatılacaktır. İhmal, kusur, eksiklik ne varsa çıkacaktır. Kimsenin endişesi ve tereddüdü olmasın" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'DAN MADEN KAZASINDA YARALANAN İŞÇİLERE ZİYARET

Bartın'da yaşanan facianın ardından bölgede incelemelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün de İstanbul'a getirilen yaralıları ziyaret etti. Erdoğan, öğle saatlerinde Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne gelerek yaralılar hakkında doktorlardan bilgi aldı. Erdoğan, yaralılardan birinin şuurunun açık olduğunu, diğer 5 yaralıya ise tüm müdahalelerin yapıldığını söyledi.





YARALAR BİRLİKTE SARILIYOR

Facianın yaralarını sarmak için devlet seferber oldu. Patlamanın sebebinin çözülmesi için ilk etapta 3 savcı görevlendirildi, daha sonra bu sayı 5'e çıkarıldı. Elim kazada hayatını kaybeden ve yaralanan madencilerin aileleri yalnız bırakılmadı. Hayatını kaybeden maden şehitlerine ilk etapta devlet tarafından 1 milyon 350 bin lira destek verilecek. Bu kapsamda maden şehitlerinin ailelerine 50 bin TL, yaralı vatandaşlara 25 bin TL akut ihtiyaçları için nakit desteğinde bulunulacak. İlgili bakanlıklar tarafından her türlü manevi destek de verilecek.

'UMUTSUZ DEĞİLİZ'

Hastanedeki yaralıları ziyaret ederek bilgi alan Başkan Erdoğan, çıkışta açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, "Gerekli tüm müdahaleler yapılıyor. Umutsuz değiliz" dedi. Erdoğan, hasta yakınlarının çocuklarıyla da yakından ilgilendi.

Şehitlerin cenazelerine İçişleri Bakanı Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile siyasiler de katıldı.





BABASI DA AYNI MADENDEN EMEKLİYDİ

Facianın yaşandığı madende şehit düşen ve ekipbaşı olan Yener Saygın (42) aslında gündüz vardiyasındaydı ancak bir arkadaşıyla yer değiştirip geceye kalmıştı. Disiplinli, sakin bir yapısı olan Saygın, patlamanın ilk anlarında 6 arkadaşını dışarıya çıkardı. Fakat aşağıda başkaları da vardı. "Arkadaşlarımı bırakamam" diyerek gaz maskesini takıp yeniden aşağı indi. Ne yazık ki bir daha dışarı çıkmaya nefesi yetmedi. Şehit Saygın'ın babasının da aynı madenden emekli olduğu öğrenildi. Acı haberi alan felçli annesi Hafize Saygın büyük acı yaşadı. Halasının oğlu Osman Özer "12 yaşındaki kızı Esila'ya âşık bir babaydı. Her boş vaktini onunla geçirirdi" dedi.



Minik kızın, ölen babasının fotoğrafını gösterdiği anlar yürekleri dağladı.

'BAK ANNE, BU BENİM BABAM!'

Maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Okan Akgül, baba ocağı Ahlatlar köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Aynı köyden Mehmet Bulut ve Şaban Yıldırım'ın da defnedildiği cenaze töreni öncesinde Okan Akgül'ün 2 yaşındaki kızı, herkesi gözyaşlarına boğdu. Minik kız, babasının tabutunun başında yer alan fotoğrafını alıp annesine gösterdi. O anlar yürekleri dağladı.



'PATLAMAYLA BİRLİKTE ÇAMUR TOPUNA DÖNDÜK'

Patlamadan yaralı kurtulan maden işçisi Kemal Berberoğlu, yaşadıklarını anlattı. Evli ve 1 çocuk babası 41 yaşındaki Berberoğlu, patlama anında 3 kişi olduklarını belirterek, "Kendimiz maske takıp yukarı çıktım. 3 kilometre yürüyerek temiz alana çıktım. O anda bir patlama oldu. Arkamdan bir basınçla beni 20-25 metre yerde sürükledi. O anda omzumu artık nereye vurduysam bilmiyorum. O anda çok korktuk. İlk aklıma gelen çocuğumdu. 'Gittim ben' dedim, çamur topuna döndüm. Şu an durumum çok iyi" ifadelerini kullandı. Göğüs hastalıkları uzmanı doktor Emine Uysal Özfidan da hastayı takip ettiklerini ve genel durumunun iyi olduğunu kaydetti.



DÜNYA, TÜRKİYE'NİN ACISINI PAYLAŞTI

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle birçok ülkeden liderler Türkiye'ye taziye mesajları gönderdi. Aralarında Rusya, Azerbaycan, Hollanda, İspanya, Ukrayna, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, KKTC, Yunanistan, Pakistan, Tacikistan, Gürcistan, Macaristan, Filistin, Gine Bissau, Belarus, Libya ve Ürdün'ün bulunduğu pek çok ülkenin devlet ve hükümet başkanı, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.



Avrupa Konseyi, Türk Devletleri Teşkilatı, Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası kurumların yanı sıra ABD, Çin, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Avusturya, İsveç, Polonya, Bulgaristan, Estonya, Litvanya, Letonya, Moldova, Karadağ, Suudi Arabistan, Mısır, Umman, Bahreyn ve Irak da dışişleri bakanlıkları ve büyükelçilikleri aracılığıyla Türkiye'ye taziye mesajları yayınladı.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bartın'da maden ocağındaki patlamada yaşanan can kayıplarından dolayı üzgünüz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Yaralıların tamamen iyileşmesini ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği Konseyi, Birleşmiş Milletler, Türk Devletleri Teşkilatı, Avrupa Parlamentosu, Dünya Sağlık Örgütü, Karadeniz İşbirliği Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü de kömür madeninde sevdiklerini kaybedenlere ve Türk halkına taziye mesajları yayınladı.