Yangın kontrol edildi yaralar sarılıyor

Bartın'da meydana gelen patlamanın ardından devlet yaraları hızla sarıyor. Tüm şehitlerin ailelerine sahip çıkılırken, yaralıların tedavileri de sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise patlamanın olduğu ocakta yeniden inceleme yaptı, açıklamada bulundu. Çalışmalara değinen Bakan Dönmez, "Bartın Devlet Hastanesi'nde 1 yaralımız söz konusu. Durumu iyiye gidiyor. İstanbul'a sevk edilen 6 hastamızın durumu da Sağlık Bakanı'mız tarafından takip edildi ve kamuoyuyla paylaşıldı. Arama kurtarma faaliyetleri için sivil toplum kuruluşlarından ilimize gelen ekipler oldu. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Tabi madencilik ayrı bir iş alanı olduğu için arama kurtarma faaliyetlerinin hemen hemen büyük bir kısmı kontrol altında. TTK'nin ve TKİ'nin tahlisiye ekipleri tarafından gerçekleştirilmiştir" dedi.

'KONTROL ALTINA ALINDI'

Olayın ilk günlerinde maden sahası ve kentin üstünü kaplayan duman miktarı azalırken, yangınla mücadeleyle ilgili açıklama yapan Bakan Dönmez, "İlk günlerde bir yangından bahsetmiştim. Büyük oranda kontrol altına alındı. Havayla temasını kesmek üzere iki baraj kapısı inşa edildi. Şu anda da yangın sönümlenmek üzere. Giderek şiddetini azaltıyor. Süreci de zaten teknik ekiplerimiz devam eriyor. Madende üretim faaliyetleri de tamamen durdurulmuştur" diye konuştu.

SAVCILIK SORUŞTURMASI

Olayın ilk anından itibaren Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli soruşturma başlattığını ifade eden Dönmez, maden sahasının bir olay yerine de döndüğünü ifade ederek, "Giriş çıkışlar da savcılığın bilgisi ve izni dahilinde yapılmaktadır. Şu anda aşağıda sadece teknik emniyet birimlerimiz çalışmaktadır. Yine devam eden adli ve idari soruşturmalarda olayın tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi için gerekli tüm yardım savcı ve müfettişlerimize istisnasız yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

'YARDIMLARA BAŞLANDI'

Olayın ardından şehit ailelerini ziyaret ettiklerini kaydeden Bakan Dönmez, "Definlerini tamamlamış olduk. Tüm bakanlarımız, ilgili kurumlarımızın yetkilileriyle taziye ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Valiliğimiz şehit ailelerine yardımlarına başlamıştır. Türkiye Taşkömürü Kurumu yine ilk ödemelerine başlayacaktır. Artık şehit ailelerimiz bize emanettir. Her türlü ihtiyacı, devletimiz ve ilgili kurumumuz tarafından karşılanacaktır" açıklamasını yaptı.

Bakan Dönmez bugün

MECLİS'TE SUNUM YAPACAK

BU hafta yoğun gündemle toplanan TBMM, Bartın'daki maden faciasını da konuşacak. Bölgede incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün Meclis'te milletvekillerini konuyla ilgili bilgilendirecek. Dönmez, yapılan ve önümüzdeki süreçte yapılacak olan çalışmaları anlatacak.