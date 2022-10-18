Yeni vizyon belgesini Erdoğan açıklayacak

Gelecek yıl haziran ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin son derece kritik ve tarihi bir öneme sahip olduğunu düşünen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu nedenle çalışmalara da erken başlıyor. Başkan Erdoğan, 28 Ekim'de Ankara Arena'da partili ve davetlilerin katılacağı toplantıda "Türkiye Yüzyılı" başlıklı vizyon belgesini açıklayacak. Bu belge aynı zamanda 20 yıllık iktidarı döneminde ülkeye sayısız hizmetler kazandıran Erdoğan'ın önderliğindeki AK Parti'nin Türkiye için yazacağı yeni hikayenin de temelini oluşturacak. AK Parti daha sonraki bir tarihte seçim bildirgesini de açıklayarak belgeyi detaylandırmış olacak.

DEĞER KATAN DOĞRULAR

Vizyon belgesi aynı zamanda 100'üncü yılına girecek Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni hikayesi, yol haritası anlamı da taşıyor. Bu nedenle "Geçen yüzyılda sanattan spora, eğitimden bilime Cumhuriyet'in hayata dokunduğu her alana değer katan doğrularla yeni yüzyılı karşılayacağız" mesajı verilecek. "Dünyada Türkiye Yüzyılı sayfası açılıyor" denilecek ve hedefin Türkiye'nin dünyada katma değer üreten öncü ülkeler arasına girmesi olduğuna vurgu yapılacak. Ekonomiden eğitime kadar tüm alanlarda hedefler ortaya konulacak, "Artık yeni bir faza geçiyoruz" denilecek. Dış politikada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Dünya beşten büyüktür" politikasına atıf yapılarak daha adil bir dünya çağrısı güçlü bir şekilde paylaşılacak. Vizyon belgesi herkesin doğru kabul edeceği adımlardan oluşacak.

FARKLILIKLAR ZENGİNLİK

Belgenin en önemli bölümünde ise "ülkenin tüm renkleri, farklılıklarını bir zenginliğe dönüştürülmesi" yer alıyor. Yeni yüzyılda bu farklılıklar ile bir yere ulaşılmasının mümkün olacağı belirtilecek. Erdoğan din, dil, ırk, cinsiyet, inanç, düşünce farkı gözetmeden toplumun tüm katmanlarına bir çağrı yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelin bu amaçlar için birlikte yol yürüyelim. Farklılıklarımızı zenginliğe çevirelim. Yeni yüzyılı birlikte inşa edelim. Ben bu amaçlar destek verecek herkes ile yol yürümeye hazırım" diyecek. Türkiye Yüzyılı'nın gerçekleşmesi için atılacak adımların kararlılık gerektirdiği ve bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir liderle yapılabileceğine dikkat çekilip "Gelin güçlü liderler ile bunu yapalım" denilecek.

YENİ AYM ÜYESİ İNCE'YE TEBRİK

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçilen Muhterem İnce, düzenlenen törenle yemin etti. AYM Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen törene, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, AYM Başkanı Zühtü Arslan ve AYM üyeleri katıldı. Törende yaptığı konuşmada kuvvetler ayrılığının önemine değinen AYM Başkanı Zühtü Arslan, "Hukukun üstünlüğü anlayışı, yargının bağımsızlığına halel getirecek, tarafsızlığı konusunda toplumu şüpheye düşürecek her türlü tavır ve davranıştan kaçınmayı gerektirmektedir. Yargının ve yargıcın bağımsız olmadığı yerde kuvvetler ayrılığından, kuvvetler ayrılığının olmadığı yerde de temel hak ve özgürlükleri koruyan bir anayasanın varlığından söz etmek oldukça zordur" diye konuştu.

SÜRYANİ KATOLİK PATRİĞİ'NDEN ZİYARET

BAŞKAN Erdoğan, Dünya Süryani Katolik Patriği Mor İgnatius Yusuf III. Yunan ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kabulde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.