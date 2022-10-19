Başkan Erdoğan’dan gençlere müjde

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen Kariyer Kapısı, Uzaktan Eğitim Kapısı, Yetenek Kapısı ve YTNK TV gibi araçların yanında, kamuda iş hayatına dair üretilen hizmetlerle ilgili işlem ve verilerin paylaşıldığı dijital hizmet noktası olan "e-İnsan Programı", Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

ÖĞRENCİ SAYISI 150 BİNE ÇIKARTILACAK

Programda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli demeçler verdi. Gençlere yaz stajları için ödenen asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltildiği müjdesini veren Erdoğan, Ulusal Staj Programı'nın 2023 yılı başvurularının da açıldığını söyledi. Erdoğan, "Seneye Ulusal Staj Programımızdaki stajyer öğrenci sayısını 150 bine çıkartıyoruz. Staj sürelerinin de 3 aya kadar uzatılabilmesini sağlıyor. Özel sektör de 150 bin öğrenciye benzer şartlarda staj imkanı vererek toplamda bu sayıyı 300 bine ulaştırmamıza destek vermelidir" dedi.

'TÜRKİYE CAZİBE MERKEZİ OLDU'

Başkan Erdoğan konuşmasının devamında özetle şunları söyledi: Gençlerimizin ve çalışanlarımızın öz güvenlerini yükseltecek, becerilerini ve yetkinliklerini artıracak, devletimizi ve özel sektörümüzü başarıdan başarıya taşıyacak bir yetenek yönetim modelinin inşasını hedefliyoruz. Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyacağı insan kaynağının belirlenmesi amacıyla 2023-2027 Stratejik İnsan Kaynağı planlamasının çalışmalarına başladık. Son 2 yılda 160 bini aşkın gencimiz ücreti ve sigortası devlet tarafından karşılanan bu program üzerinden kamu kurumlarında staj yapma imkanı bulmuştur. Programın, OECD tarafından örnek uygulama olarak gösterilmiş olması doğru istikamette gidildiğinin işaretidir. Türkiye, artık iyi eğitimli evlatlarının kariyer için yurt dışına gittiği değil, yurt dışında eğitim gören evlatlarını kendine çeken bir cazibe merkezi olmuştur. Çünkü kendini iyi yetiştirmiş bir gencimiz için ülkemizde çalışmak yurt dışında çalışmaktan her bakımdan çok daha caziptir.

'GELİŞMİŞ ÜLKELER PROGRAMINDAYIZ'

Terörle mücadeleden sınır emniyetine tüm alanlarda huzuru tesis ederek, insanların güven içinde yaşamalarını sağladık. Güneydoğu'da belli saatten sonra dışarı çıkmak mümkün değildi ama şimdi gece saat 1'e kadar vatandaşlarımız geziyor. Buralara geldik. Bunlar durup dururken olmadı. Büyük bir azmin, kararlılığın neticesinde bunu gerçekleştirdik. Göreve geldiğimizde Türkiye'de 26 havalimanımız vardı, şimdi 58 havalimanına ulaştık. Göreve gelirken, 'Batıda ne varsa Doğuda da Güneydoğu'da da o olacak' demiştik ve bunu başardık. Artık geri kalmış ülkeler silsilesi içerisinde değil, az gelişmiş De değil; Türkiye de artık gelişmiş ülkeler programı içerisinde yerini aldı.

SİSTEMLER ARTIK YERLİ VE MİLLİ

TÜRKİYE'NİN dijitalleşme sürecinde 900'den fazla kurumunun 6 bin 800'den fazla hizmetiyle 61 milyon kullanıcı sayısına ulaşan e-Devlet kapısı uygulamasıyla dünyada ilk sıralara yerleştiğini vurgalayan Erdoğan, "Gelişen, büyüyen, modernleşen Türkiye'de diğer alanlar gibi özel sektörü ve kamu kesimiyle çalışma hayatı da büyük değişime uğramıştır. Kamu personel rejiminin hükümetlerimiz döneminde değiştirmekte en çok zorlandığımız, halen de istediğimiz seviyeye getiremediğimiz alan olduğunu itiraf etmek isterim. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız ve asırlık kayıplarımızı telafi ettiğine inandığımız her bir eser ve hizmet işte bu eksiklikleri giderme amacı taşıyordu. Bugün 81 vilayetimizdeki 85 milyon vatandaşımızın her biri eğitim öğretimden sağlığa, ulaşımdan spora tüm alanlarda belirli bir standardın üzerinde hayat kalitesine sahiptir" dedi.