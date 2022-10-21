Başkan Erdoğan’dan hastanedeki Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım’a ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretine eşlik eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım'ı taşıyan araç, dün Zengilan Havalimanı yolunda kaza yapmıştı.

Yıldırım ve Ayrım ile kaza sırasında kontrol amacıyla sağlık ekipleri eşliğinde, helikopterle başkent Bakü'deki bir hastaneye götürülmüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etmişti.

Yıldırım, Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmişti.

Yıldırım'ın tedavisine İstanbul'daki Çam ve Sakura Hastanesi'nde devam ediliyor.