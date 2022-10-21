Son dakika: KPSS sonuçları açıklandı

KPSS sonuçları ile ilgili son dakika haberi ÖSYM'den geldi. 18 Eylül- 2 Ekim tarihlerinde gerçekleşen lisans sınavı üç oturumda düzenlendi. Bu doğrultuda, KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranmaya başlanmıştı. Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS lisans sonuçları bugün açıklandı.

KPSS SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.