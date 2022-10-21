Zengilan’a inen ilk lider

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'a geldi. Erdoğan'ı taşıyan TC-TUR uçağı, Karabağ'ın dünyaya açılan 2. kapısı olma özelliğini taşıyan ve 26 Nisan 2021'de temeli atılan Zengilan Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Erdoğan, Zengilan Uluslararası Havalimanı'na inen ilk cumhurbaşkanı olurken, kendisini karşılayan Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile birlikte havalimanının açılışını gerçekleştirdi.

Kurdele kesen Başkan Erdoğan ve Aliyev'e günün anısına havalimanının sembolik anahtarları hediye olarak takdim edildi. Başkan Erdoğan, Aliyev ile birlikte 26 Ekim 2021'de temelini attıkları Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi'nin ilk etabının açılış törenine de katıldı. İki lider, Türk ve Azerbaycanlı yatırımcılar tarafından Zengilan'da hayata geçirilen Dost Agropark'ta incelemelerde bulundu. Erdoğan, ziyareti çerçevesinde Cebrayıl ilindeki Kumlak Tren İstasyonu ve Azerbaycan- Türkiye Uluslararası Orman Eğitim Merkezi ve Akıllı Fidancılık ve Dostluk Orman Kompleksi'nin temel atma törenlerine katıldı.

'KÖŞEYE SIKIŞTIRMAK LAZIM'

İŞGALDEN kurtarılan Azerbaycan topraklarında bir yıl içinde ikinci havalimanını açtıklarını söyleyen Başkan Erdoğan şunları söyledi: "(Ermeni işgali döneminde Karabağ'a verilen zarar) Lahey Adalet Divanı'na getirerek tazminini istemek lazım. Bu suretle bunları köşeye sıkıştırmak lazım." Erdoğan, Karabağ Eylem Planı çerçevesinde başta tarım, yeşil enerji ve akıllı şehirler olmak üzere tüm projelerde Azerbaycan'ın yanında olduklarını söyledi

ERDOĞAN'DAN ÇEVRE FORUMU'NA MESAJ: Avrupa'da orman varlığını en cok artıran ülke olduk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı tarafından Renaissance Polat İstanbul Otel'de düzenlenen Çevre Forumu'na video mesaj gönderdi. Forumun tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Anadolu Ajansı yönetimini ve etkinliğin icrasında emeği ve katkısı olan tüm kurum ve kuruluşları tebrik etti. Başkan Erdoğan, Çevre Forumu'nun en büyük küresel sorunlardan biri olan iklim ve çevre krizine medya perspektifinden bir çözüm üretmek için düzenlendiğini belirtti.

LÜTUF DEĞİL YÜKÜMLÜLÜK

Çevreyi ve tabiatı Allah'ın eseri ve emaneti olarak gördüklerini vurgulayan Erdoğan, "Tüm insanların ortak hayat alanı olan çevreyi korumanın bir lütuf değil bir yükümlülük olduğuna inanıyoruz. Sera gazı emisyonu bakımından tarihi sorumluluğumuz yüzde 1'in altında olmasına rağmen iklim ve çevre sorunları ile mücadele, ana gündem maddelerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda son 20 yılda ülkemizde doğayı ve çevreyi korumak ve iklim değişikliğinin etkilerinin önüne geçmek için tarihi nitelikte adımlar attık. Yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması, atık yönetimi, orman alanlarının artırılması ve daha pek çok alanda hamdolsun bu samimi gayretlerimizin neticelerini almayı başardık" diye konuştu.

KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin, yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 12'nci sıraya yükseldiğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Bu başarıyı yenilenebilir enerji seviyemizi toplam enerji seviyemizin yüzde 55'ine ulaştırarak elde ettik. Orman varlığımızı 23 milyon hektara çıkararak Avrupa'da orman varlığını en çok artıran ülke olduk. 81 ilde 82 milyon metrekare millet bahçesi kurma hedefimize kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Ülkemizin ilk yerli otomobili Togg'u tamamen elektrikli olarak tasarlarken de çevreye olan sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ettik. Geçtiğimiz yıl Paris İklim Anlaşması'nı Meclisimizde onaylayarak iklim değişikliği ile mücadelemizde önemli bir ivme yakaladık. Bu konudaki nihai hedefimiz olan 2053 yılında net sıfır emisyona ulaşmak için gerekli tüm adımları atmayı sürdüreceğiz" dedi.