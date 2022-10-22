Binali Yıldırım ambulans uçakla Türkiye’ye döndü

Azerbaycan'da önceki gün trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı taşıyan ambulans uçak dün İstanbul'a indi. Uçakta Yıldırım'ın yanı sıra kaza yapan araçta bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci de yer aldı. Binali Yıldırım, sağlık durumunun iyi olduğunu, tedbir amaçlı hastanede kontrol altında bulunduğunu bildirdi. Öte yandan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de, Binali Yıldırım'ı Bakü'de tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Yıldırım'la bir süre sohbet eden Aliyev geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Aliyev ayrıca, aynı hastanede tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci'yi de ziyaret ederek acil şifalar diledi.

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