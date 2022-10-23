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Başkan Erdoğan Diyarbakır'da ilk defa oy kullanacak gençlerle bir araya geldi

Diyarbakır'daki temaslarını sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye" programı kapsamında ilk kez oy kullanacak gençlerle bir araya geldi.

23.10.2022, 17:05

Başkan Erdoğan Diyarbakır’da ilk defa oy kullanacak gençlerle bir araya geldi

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazası nedeniyle ertelediği Diyarbakır programını bugün gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda toplu açılış töreninde konuştu.

Burada önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, açılışın ardından gençlerle buluşmak üzere Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'ne geçti.

"İLK OYUM ERDOĞAN'A, İLK OYUM AK PARTİ'YE"

Başkan Erdoğan, burada "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye" adlı programda ilk kez oy kullanacak gençlerle bir araya geldi. Program basına kapalı olarak gerçekleşti.

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