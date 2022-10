‘Bu ülkenin her bireyi birinci sınıf vatandaş’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki meydanda düzenlenen "Battalgazi Devlet Hastanesi, Hekimhan Tünelleri, Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"nde vatandaşlara hitap etti. Bir yandan bakanlıkların yatırımları bir yandan büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yatırımlarının Malatya'yı bir açık hava şantiyesi haline dönüştürdüğünü ifade eden Başkan Erdoğan, "Büyükşehir Belediyemiz kendisinden katbekat büyük bütçelere sahip olduğu halde parasızlıktan yatırım yapamadığını söyleyen beceriksizleri mahcup edecek başarılı çalışmalar yürütüyor" dedi.

'SİYASİ İSTİKRARSIZLIĞI AŞTIK'

Başkan Erdoğan, "Türkiye'yi 20 yılda asırlık demokrasi ve kalkınma reformlarıyla buluştururken hep bir hayalimiz vardı; bu hayal, ülkemizi ve milletimizi bir gün dünyada hak ettiği seviyeye çıkarmaktır. Vesayetle kavgamızı da darbe teşebbüslerine direnişimizi de yedi düvele karşı verdiğimiz mücadeleyi de hep aynı gayeyle yürüttük. Siyasi istikrarsızlığı yeni yönetim sistemimizle aştık. Güvenlik kaygılarının önünü, terörle mücadeleyi sınırlarımızın ötesine doğrudan kaynağına indirerek kestik. Eskiden terör neydi, sorunlarda bir numaraydı. Şimdi kaldı mı? Nereden nereye. Milletimizin günlük hayatının kalitesini eser ve hizmet siyasetimizle yükselttik. Mesele bu" diye konuştu.

'KURULAN HER TUZAĞI BOZDUK'

Erdoğan, her kesimden insanın hak ve özgürlük taleplerini gerçekleştirdikleri sessiz devrimlerle karşıladıklarını anlatarak, "İş ve aş peşindeki vatandaşımızın derdini ekonomimizi büyütüp, istihdamı artırarak çözdük. Geleceğine güvenle bakmak isteyen gencimizin ufkunu, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak, girişimcilerimize destek olarak genişlettik. Evinin annesi hanım kardeşlerimizin hayatın diğer alanlarında da var olma çabalarını destekledik. Velhasıl milletimizin her bireyini, bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı haline getirecek altyapıyı kurduk" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA REFERANDUM ÇAĞRISI

KONUŞMASINDA başörtüsü konusuna da değinen Erdoğan, "Kadınlarımızı asla başı açık veya başı örtülü diye ayırmadık ama birileri kafasında bu ayrımcılığı hala aşabilmiş değil. Sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa referanduma götürelim. Millete götürelim, kararı millet versin" diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu.