Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından ulusa seslendi

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye Kazakistan işbirliğini daha da güçlendirdik. Asya'da işbirliği ve güven artırıcı konferanslar neticesinde birçok devlet başkanıyla bir araya geldik. Zeytinburnu Millet Bahçesi'nin açılışını yaptık. Bartın'daki maden faciasında 41 madencimizi şehit verdik. Diyarbakır programını iptal ederek bölgeye gittik. Ülkemizin bir daha bu felaketlere maruz kalmaması için gereken çalışmaları yürütüyoruz.

"BARTIN'DAKİ MADEN FACİASIYLA İLGİLİ GEREKEN YAPILACAK"

Hedefimiz bu yıl sonuna kadar çırak usta ve kalfa olarak mesleki eğitim merkezlerinde yetişmesidir. Kasım ayında yıl sonu hedefimize ulaşacağımız ve sonrasında hedefimizi geçeceğimiz anlaşılıyor. Kazayla ilgili her konu araştırılıyor. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın.

"AZERBAYCAN İLE İLİŞKİLERİMİZİ YENİ BİR SEVİYEYE ÇIKARDIK"

Azerbaycan'a giderek işgalden kurtulan bölgede inşa edilen havalimanın açılışını yaptık. Azerbaycan ile ilişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkardık. Azerbaycan'ın azad olan topraklarında inşaa edilen havalimanlarını stratejik hamleler olarak görüyoruz. Mayınların temizlenmesi projesini de hızlandırma kararı aldık. Kardeşlerimizle ilişkilerimi güçlendiriyoruz. Kimlikle seyaheti de mümkün kıldık. Azerbaycan-Türkiye Üniversitesi'nin temellerini atma noktasına geldik.

BİNALİ YILDIRIM'A GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ

Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'ın yaralandığı kaza hepimizi derinden üzdü. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor.

29 EKİM'DE TOGG BANTTAN İNİYOR

Yarın Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk temel atma törenini gerçekleştireceğiz. 29 Ekim'de TOGG'un banttan indirilme törenine katılacağız.

TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU

Türkiye Yüzyılı vizyonu yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız olacak. Uzunca bir süredir dile getirdiğimiz 2053 ve 2071 yolundaki basamaklar olarak görüyoruz. Gelin Türkiye Yüzyılını geçtiğimiz 20 yılda hayata geçirdiğimiz demokrası ve kalkınma altyapı üzerinde hep birlikte inşa edelim.

"HERKESİ LAYIK OLDUĞU REFAH DÜZEYİNE KAVUŞTURMAYA KARARLIYIZ"

Biz ülkemizi kalkındırma peşindeyken kimileri ülkeye ihanet pahasına başka gündemlerin peşinden gidiyor. Ülkemizdeki tüm sorunları çözme çabası gösteriyoruz. Herkesi layık olduğu refah düzeyine kavuşturmaya kararlıyız. İhtiyaç duyulduğu her anda insanımız yanında olduğumuz gösterdik.

"AİLE DESTEK MERKEZLERİ SAYIMIZI ARTIRIYORUZ"

İhtiyaç sahibi olmanın ötesinde ailenin tamamını güçlendirecek hizmetlere önem veriyoruz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vasıtasıyla kurduğumuz aile destek merkezleri ve sosyal destek merkezleri var. Aile destek merkezleri sayımızı 330'dan 656'ya sosyal destek merkezi sayımızı da 47'den 116'ya çıkartıyoruz.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yürüttüğü sınır ötesi harekatlara iftira atan Türk Tabipleri Birliği Başkanıyla ilgil yargı harekete geçmiştir. Ayrıca bu ismin de üzerinde çalışmalarımızı yürütecek gerekirse bu ismin de değişmesini sağlayacağız. Terör örgütünün diliyle konuşarak ülkesine ve ordusuna alçakça bühtan eden böyle bir şahsın, adı Türkle başlayan kurumun başında olmasının milletimizin her bir ferdini rahatsız ettiğine inanıyorum.