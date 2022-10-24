Erdoğan’dan Diyarbakır’da net mesajlar: Diyarbakır Anneleri’ni Batı’nın şempanzelerine bırakmadık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda 12 milyar 342 milyon liralık 140 projenin açılışını yaptı. Erdoğan programda yaptığı konuşmada Kürtleri kullanan HDP yöneticilerine tepki göstererek, "Diyarbakır'ın yaşadığı karanlık da geride kalmıştır. Edirne cezaevinde yatan zat Kürt değil ama Kürtleri sömürüyor. Bir tane eş başkanları var Kürt mü değil? Ama Kürt kardeşlerimi sömürüyor. Bunların oyununa gelmeyeceğiz. Diyarbakırlı kardeşlerim bunların hesaplarını soracak, buna inanıyorum" dedi.





"MÜZE SÖZÜMÜZÜ TUTTUK"

"Diyarbakır Anneleri'ni Batı'nın şempanzelerine bırakmadık" diyen Başkan Erdoğan, "Nerede bu Batı'nın insan hakları savunucuları? Bir kere gelip de Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret ettiler mi? Niye? Onların insan hakları savunuculuğu ile alakası yok. Onlar sadece sahne artistidir. Benim Diyarbakır Annesi kardeşlerim bunlara prim vermediler. Milletimizle aramıza fitne sokmak için her şeyi deneyenlerin kirli yüzlerini bir bir ortaya çıkardık" diye konuştu. Diyarbakır'a müze sözünü tutan Başkan Erdoğan, "Son ziyaretimde Diyarbakır Cezaevi'ni boşaltma ve kültür merkezi yapma sözü vermiştim. Sözümüzü tuttuk. Adalet Bakanlığımız cezaevini tamamen boşalttı. Bugün (dün) itibariyle cezaevi Adalet Bakanlığı'mızdan Kültür ve Turizm Bakanlığı'mıza devredilmiştir" ifadelerini kullandı.





"BU KENTİN RENGİ TERÖR DEĞİL"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm dünya ile tüm Türkiye ile altını çizerek paylaşmak istiyorum; Diyarbakır'ın rengi terör değildir, başarıyla tamamlanan sur kültür yolu festivalidir. Diyarbakır'ın rengi baskı, zulüm ve acı değildir. Bugün yenilerinin açılışlarını yaptığımız, üreten istihdam eden fabrikalardır. Diyarbakır'ın rengi PKK'nın istismarı veya HDP'nin sapkınlığı değildir. Bugün sizlerle beraber sergilediğimiz işte bu kardeşliktir, muhabbettir birliktir. Diyarbakır'ın rengi, bu şehrin halkını neredeyse zincirli kölesi gibi gören terör ve siyaset baronları değildir. Diyarbakır'ın rengi kökenine, inancına, kültürüne, medeniyetine sahip çıkan asil insanlardır... Diyarbakır'ı köklerinden koparmaya kimsenin gücü yetmeyecektir." Başkan Erdoğan törendeki konuşması öncesinde, alanda bulunan Diyarbakır Anneleri'yle görüştü. Erdoğan, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anneleri dinledi ve bir süre sohbet etti.





PANKARTLAR BÜYÜK İLGİ ÇEKTİ

Açılan pankartları okuyan Başkan Erdoğan, yol boyu açılan pankartları da çok beğendiğini dile getirdi. Miting alanındaki 'AK yolda hak yolda AK kadınlar reisinin yanında', 'Canu ciğer Erdoğan, Roniya çavimin Erdoğan' ve 'Diyarbakır etrafında bağlar var. Altılı masa size buradan mesaj var. Sahiplerinize fırsat vermeyeceğiz. Kürtleri masanıza meze etmeyeceğiz' yazılı pankartları da okudu.



■ FATMA GÖKSU (DİYARBAKIR)