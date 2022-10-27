Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’ye gelen İsrail Savunma Bakanı Gantz’i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'i kabul etti.

12 YIL SONRA KRİTİK TEMAS

İsrail ile normalleşme sürecinde ilişkilerin büyükelçi seviyesine çıkarılmasının ardından Tel Aviv'den Ankara'ya üst üste kritik ziyaretler yapılıyor.

Bu kapsamda İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz Ankara'ya geldi.

BAKAN AKAR İLE GÖRÜŞME

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz ile görüştü. Akar, resmi ziyarette bulunan Gantz'i, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Tören mangasını "Merhaba asker" diyerek selamlayan Gantz, daha sonra Şeref Defteri'ni imzaladı.

Bakan Akar ve Bakan Gantz'in baş başa görüşmesinin ardından, iki bakanın başkanlık ettiği heyetler arası görüşmeye geçildi.

ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Gantz, buraya çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Gantz, saygı duruşunun ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Gantz, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Gantz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" sözüne atıfta bulunarak deftere şunları yazdı:

"Atatürk bu bilgeliği söyledikten yıllar, yıllar sonra İsrail halkı için, ortak uluslarla ve ulusumuz içinde, 'bize ve aramızdakilere barış' diye dua ederek, Kudüs'teki Ağlama Duvarı'na küçük bir not bırakmıştım.

Bu ruhla, Türkiye'nin 99. Milli Günü'nün hemen öncesinde, Cumhuriyetin kahramanını anarak Türkiye'ye tarihi ziyaretime başlamaktan onur ve kıvanç duyuyorum. Onun anısına, yurtlarımıza, bölgemize ve dünyaya barış ve refah getirmek için birlikte çalışalım."