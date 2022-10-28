Berat Albayrak hakkında asılsız iddialarda bulunmuşlardı! Birgün’ün yalan haberine manşetten tekzip

Gerçeğe aykırı ve somut gerekçesi olmayan, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yapan Dr. Berat Albayrak'ın kişilik haklarını ihlal eden Birgün Gazetesi, geçtiğimiz 6 Eylül tarihindeki asılsız haberi için manşetten tekzip yayınladı. Birgün Gazetesi geçtiğimiz 6 Eylül tarihinde manşetinden 'Damadın has borsa takımı' manşetiyle Borsa İstanbul yönetimindeki kişilerin eski Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak'ın ekibinden olduğu, dolayısıyla Borsa İstanbul'un Albayrak'ın kontrolünde olduğuna ilişkin iddialarda bulunan bir habere imza attı.

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, Albayrak, avukatı İsa Sinan Göktaş aracılığıyla avukatı aracılığıyla söz konusu asılsız iddialarla ilgili mahkemeye başvurdu ve yargılama süreci tamamlandı. Birgün Gazetesi'nin bugünkü sayısında manşetinden duyurduğu iddialarla ilgili tekzip metnini yayınladı.

HABERCİLİK ETİĞİNDEN UZAK İDDİALAR ORTAYA ATILDI

Manşetten verilen tekzip metninde, Albayrak'ın hedef alınarak tamamen asılsız ve habercilik etiğinden uzak iddiaların ortaya atıldığı, yazı içeriğinde Albayrak'la ilgisi bulunmayan konulara yer verildiği vurgulandı. Birgün Gazetesi'nin söz konusu yalan haberindeki iddialarla uzaktan yakından, dolaylı dolaysız hiçbir ilgisi olmayan Albayrak'ın isminin ve fotoğrafının manşetten verilerek haber yapılmasının iyi niyetli izahının mümkün olmadığı kaydedildi.

ALBAYRAK DÖNEMİNDE ENERJİ BAĞIMSIZLIĞINA İMZA ATILDI

Haberde her ne kadar algı operasyonu yapılmaya çalışılmış ise de Albayrak döneminde Türkiye'nin enerji-arz güvenliğini sağlamaya yönelik devrim gibi yatırımlara, 65 yıllık rüya olan Nükleer enerjinin ülkemizle buluşmasına, mavi vatanda görev alan sondaj gemilerinden, Türk milletinin hizmetine sunulacak yüz milyarlarca dolar değerindeki 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervine imza atıldığı vurgulandı.

GÖREVDEN AYRILDIKTAN SONRA DA AYNI SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Metinde, görev süresi boyunca türlü asılsız iddialar ile hedef gösterilen Albayrak'ın görevden ayrıldıktan sonra da aynı saldırılara maruz bırakılmaya çalışıldığı ifade edilirken, sayfalara sığmayacak daha birçok hizmet ve icraat karşısında Albayrak'a karşı yapılan asılsız haberi kamuoyunun takdirine bırakıldığı ifade edildi.