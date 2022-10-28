e-Devlet uygulamaları dünyaya örnek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, "Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nce (OECD) hazırlanan rapora göre, e-Devlet'in uygulamaları bütün ülkelere örnek olarak gösterildi. OECD ülkelere, artık bu modellere doğru gidin diyor" dedi. Dünya çapında 3 milyon siber güvenlik uzmanına ihtiyaç olduğunu belirten Koç, "Milli Eğitim Bakanlığı ile bir proje gerçekleştirdik, Teknopark İstanbul'da siber güvenlik meslek lisesi açtık. Meslek lisesinden sonra bir üst kademe olan, Türkiye'de ilk defa siber güvenlik meslek yüksekokulu açıyoruz. Bu arkadaşlar ara eleman değil aranan eleman olacaklar" diye konuştu. Dr. Ali Taha Koç, Türk insanının günlük 7 saat 57 dakikasını internette geçirdiğini ve çok fazla miktarda veri ürettiğine dikkati çekerek, "Üstünlük, sosyal medyayı kullanmakta değil onu üretebilmekte. Türkiye'de şu anda dijital oyun sektörünü domine ettik ve Türkiye'de birçok oyun atölyesi var. Birçok şirketimiz değerlendi ve dijital oyun pazarında üretmeye başladık. Bu noktada, kullanıcıdan üreticiye doğru bir geçiş var. Bütün dijital teknolojilerde üretime yönelmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.



60 MİLYON KİŞİ İÇİN ALTYAPI

e-Devlet uygulamasına dair bilgiler paylaşan Koç, OECD tarafından hazırlanan rapora göre, e-Devlet'in uygulamalarının bütün ülkelere örnek olarak gösterildiğini söyledi. Koç, "OECD ülkelere, artık bu modellere doğru gidin diyor. Biz gerçekten belli bir seviye atladık. Konut başvurularında 4,5 milyon başvuruyu bir hafta içinde alabildik. Böyle bir altyapıya sahibiz. İstediğimiz an 60 milyon kişinin kullanabileceği bir altyapımız var." dedi. Koç, "Hem kağıt hem bürokrasi hem gidip gelmede trafiğe girerek oluşturacağınız karbon emisyonlarından tasarruf ediyorsunuz. Vatandaşlarımız e-Devlet'i kullandıkça çevreye daha duyarlı oluyorlar. 2023'teki projemizle vatandaşlarımız e-Devlet kullandıkça ne kadar daha az karbon emisyonu harcadığının farkına varacak. Bu anlamda da dünyada yeşil e-Devlet olma yolunda da ilklerden biriyiz" diye konuştu.





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