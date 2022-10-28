Kendi ekonomi modelimizi inşa ettik

Türkiye Yüzyılı yaşama geçirilmeye başlanırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların enflasyonun altında ezilmeyeceğini belirterek, "Önümüzdeki yılbaşında, tüm ücretlilerin durumlarını, kayıplarını telafi edecek şekilde tekrar gözden geçireceğiz" dedi.



'ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ'

Yeni ekonomi modeline ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Uyguladığımız ekonomi politikası akıntıya kürek çekme gibi akıl dışı bir amaca dayanmıyor, dünyada örnekleri mevcuttur. Kendi özgün ekonomi modelimizi inşa ettik. Türkiye ekonomi modelinin başarısında ve kabul görmesinde altyapı, istihdam, üretimin büyük etkisi var. Hiçbir vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmesine izin vermeyeceğiz. Vatandaşların döviz ve enflasyondan kaynaklı refah kayıplarını gayet iyi biliyoruz. Bunların önüne geçecek tedbirleri ilk günden almaya başladık. Enflasyonun yol açtığı kayıpların telafisinde inşallah tüm dünyaya örnek olacağız. Önümüzdeki yılbaşında, tüm ücretlilerin durumlarını, kayıplarını telafi edecek şekilde tekrar gözden geçireceğiz. Hep söylediğimiz gibi, hiçbir vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.



'EN BÜYÜK SAVAŞIM FAİZLE'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "En büyük savaşım faizledir. En büyük düşmanım faizdir. Ben yüksek faizi savunmuyorum, aksine düşük faizi savunan bir politika izliyoruz" dedi. Erdoğan, "Faiz lobilerinin sözcülüğünü yapan mandacı ekonomistlere rağmen Türkiye'yi her yıl ortalama yüzde 5,5 oranında büyüttük. Dikkat ederseniz şu anda faiz lobileri çökmeye başladı. Ve artık faizde tek haneli rakama doğru iniyoruz. Özel sektör bankaları da faizlerini düşürmeye başladılar" görüşünü dile getirdi.