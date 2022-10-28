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Haberler Gündem Maden faciasında 25 kişi için gözaltı kararı

Maden faciasında 25 kişi için gözaltı kararı

28.10.2022

Maden faciasında 25 kişi için gözaltı kararı
Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde meydana gelen maden faciasıyla ilgili 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Amasra Türkiye Taşkömürü Maden İşletmesi'nde 14 Ekim tarihinde, saat 18.15 sularında meydana gelen maden kazası olayına ilişkin olarak mülhakatımız Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda, Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltı işlemleri devam etmektedir" denildi.
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