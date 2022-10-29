4 yılda zirveye oturdu! Bu gurur Türkiye’nin; 4 yılda 1 milyon 120 bin uçuş, 165 milyon yolcu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2018'de resmi açılışı yapılan ve 76.5 milyon metrekarelik alanıyla dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olan İGA İstanbul Havalimanı, havacılık tarihinin en büyük taşınma operasyonuyla 6 Nisan 2019 tarihinden itibaren tam kapasite hizmet vermeye başladı. 2019 yılında 329 bin 900 uçağın iniş-kalkış yaptığı havalimanı, 52 milyon 9 bin 220 yolcuya ev sahipliği yaptı.

SALGINDA ÖNCÜ OLDU

Havacılık sektörünün en ağır krizini yaşadığı koronavirüs salgınının başladığı ve seyahatlerin durma noktasına geldiği 2020 yılında ise aldığı önlemler ve gösterdiği direnç ile ön plana çıktı. Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından başlatılan 'Havalimanı Sağlık Akreditasyonu' programı kapsamında verilen sertifikayı dünyada alan ilk havalimanı oldu. Hijyen uygulamaları ile diğer havalimanlarına örnek oldu.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Salgına rağmen mevcut yatırımlarına devam ederek 3'üncü bağımsız pistini devreye sokan İGA, saatlik uçak iniş-kalkış kapasitesini 120'ye çıkardı. 2020 yılında 185 bin 424 uçağın iniş kalkış yaptığı havalimanı, 23 milyon 410 bin 380 yolcu ağırladı. Salgının etkilerinin devam ettiği 2021 yılında ise 279 bin 509 uçak iniş kalkış yaparken, 37 milyon 181 bin 907 yolcunun kullandığı havalimanı, 2020 ve 2021 yılı gerçekleşmeleri ile Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

AVRUPA'DA KAOS İGA'DA KONFOR

Seyahatlerin yeniden başladığı 2022 yılında ise ABD ve Avrupa'daki havalimanları personel eksikliği ve grevler nedeniyle tam bir kaos yaşarken, devletin sağladığı destek ve aldığı önlemlerle salgın döneminde çalışanlarını koruyan İGA, rakiplerinden pozitif ayrıştı. Bu dönemde Avrupa'daki havalimanlarında yolcular güvenlik ve bagaj işlemleri için saatlerce sıra beklemek zorunda kalırken, İstanbul Havalimanı ortalama 1 dakika check-in ve 16 dakikalık bagaj alım süreleri ile rakiplerine örnek gösterildi. Bu başarısı uluslalararası medyada haber oldu.

ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUYOR

Dünyanın en önemli aktarma merkezleri arasında yerini alan İGA, Avrupa'nın zirvesindeki yerini bu yılda korudu. ACI Europe'un temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan bu yılın üçüncü çeyreğine ait verilerine göre; ağırladığı 19 milyon 957 bin 147 yolcuyla Avrupa'daki havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. Salgın öncesi dönemi ifade eden 2019 yılının aynı dönemine göre yolcu sayısını arttırabilen tek havalimanı olan İstanbul Havalimanı'nı, 18 milyon 133 bin 150 yolcu ile Londra Heathrow, 17 milyon 404 bin 157 yolcuyla Paris Charles de Gaulle havalimanları takip etti.

4 YILDA 165 MİLYON YOLCU

Bu yılın ilk 9 ayında 313 bin 778 uçağın iniş-kalkış yaptığı ve 47 milyon 571 bin 888 yolcunun kullandığı İGA'da ekim ayına ait hava trafik verilerinin de kesinleşmesiyle birlikte açıldığından bu yana yolcu sayısının 165 milyonun, iniş kalkış yapan uçak sayısının ise 1 milyon 120 bininin üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVALİMANI ROTA DEĞİŞTİRTTİ

Her büyüklükteki uçağa hizmet verebilecek bir altyapıya sahip İstanbul Havalimanı'nın devreye girmesiyle birlikte dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus 380 ilk kez Türkiye'ye tarifeli seferlere başladı. Türkiye hava sahası üzerinden sıklıkla geçiş yapan bu tip uçaklar, yolcu rahatsızlanması, yakıt ikmali ya da teknik arıza gibi acil durumlarda İstanbul'daki havalimanlarının alt yapısının yetersiz olması nedeniyle teknik iniş için Atina ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Larnaka Havalimanı'nı tercih ediyorlardı. İstanbul Havalimanı'nın devreye girmesiyle birlikte ise bu tip uçaklar acil durumlarda İstanbul'u kullanmaya başladı.

DÜNYANIN EN İYİSİ: 4 YILDA 60 ÖDÜL

Tasarım ve inşaat aşamasından itibaren Türk-İslam kültürünü yansıtan özgün mimarisi ile birçok alanda uluslararası ödülün sahibi olan İGA, işletme dönemine geçilmesiyle birlikte yolcularına sağladığı hizmet kalitesiyle de ödüllerini sürdürdü. Bugüne kadar finans, operasyon, insan kaynakları, çevre ve sürdürülebilirlik gibi birçok alanda uluslararası kuruluşlardan 60'a yakın ödül alan İGA İstanbul Havalimanı, havacılık derecelendirme kuruluşu Skytrax'ın 2022 değerlendirmesinde '5 Yıldızlı Havalimanı' ödülünü yeniden kazandı. 'Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı', 'Dünyanın En İyi Alışveriş Deneyimi Sunan Havalimanı' ve 'Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı' ödüllerinin de sahibi olan İGA İstanbul Havalimanı dünyada en fazla okunan seyahat ve gezi dergileri arasında bulunan Conde Nast Traveler dergisinin okurları arasında gerçekleştirdiği oylamalar sonucunda belirlediği 'Okuyucuların Seçimi Ödülleri'nde Singapur'daki Changi Havalimanı'nı geride bırakarak okuyucuları tarafından 'Dünyanın En İyi Havalimanı' olarak seçildi.

79 HAVAYOLU ŞİRKETİ SEFER YAPIYOR

Koronavirüs salgını öncesi 66 havayolu şirketinin uçuş yaptığı İGA'ya salgın döneminde 11 yeni havayolu şirketi sefere başladı. Kargo havayolları ile birlikte şu anda 79 havayolunun sefer yaptığı İGA İstanbul Havalimanı'ndan 128 farklı ülkede 266 uçuş noktasına sefer yapılabiliyor. Dünyanın önde gelen havacılık veri ve analiz sağlayıcısı Official Aviation Guide (OAG) tarafından sunulan koltuk kapasiteleri baz ağılanarak hazırladığı dünyanın en yoğun havalimanları listesinde ise 14'ncü sıradan 5'nci sıraya yükseldi.