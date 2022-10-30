Kırmızı-beyaz coşku

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 99'uncu yıldönümü, dün tüm yurtta coşkulu törenlerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törende, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da Aslanlı Yol'dan geçerek mozoleye çıktı.



'İLELEBET PAYİDAR KILMAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misakı Milli Kulesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ndeki yazısında, "Aziz Atatürk, bugün riyasetiniz altında yürütülen zorlu ve destansı bir mücadelenin ardından kurduğumuz Cumhuriyet'imizin 99'uncu yıl dönümünü idrak ediyoruz. Zat-ı alinizin ve aziz şehitlerimizin emaneti olan Cumhuriyet'imizi ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu tarihi günü, ülkemizin ilk yerli elektrikli otomobili olan Togg'un üretim tesisinin açılışını yaparak taçlandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE YÜZYILI'NI İNŞA ETMEKTE KARARLIYIZ"

Türkiye'nin 81 ilindeki her bir insanın ve dünyanın dört bir köşesindeki milyonlarca vatandaşın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Başkan Erdoğan, Cumhuriyet mesajı yayımladı. 99 yıl önce ağır bedeller ödeyerek çok zor şartlarda kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak için kesintisiz bir mücadele içinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Maruz kaldığımız onca haksızlığa ve engellemeye rağmen, bir satranç ustası hassasiyetiyle 2053 ve 2071 vizyonlarımızın temelini atıyoruz. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmet altyapısı üzerinde 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmekte kararlıyız. Cumhurla cumhuriyet arasında örülen kalın duvarları ortadan kaldırdık. Son 20 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimleriyle, sadece milli iradenin önündeki engelleri değil, cumhurla cumhuriyet arasında örülen kalın duvarları da ortadan kaldırdık" ifadelerine yer verdi.

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