Mahir Ünal görevden affını talep etti: Özlem Zengin yeni Grup Başkanvekili oldu

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim" dedi.

Mahir Ünal, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım." ifadelerini kullandı.

Mahir Ünal'ın görevden af talebinin ardından, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin yeni Grup Başkanvekili oldu.