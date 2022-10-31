  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Mahir Ünal görevden affını talep etti: Özlem Zengin yeni Grup Başkanvekili oldu

Mahir Ünal görevden affını talep etti: Özlem Zengin yeni Grup Başkanvekili oldu

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Grup Başkanvekilliği görevinden affını talep ettiğini açıkladı. Gelen son dakika haberine göre; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, AK Parti Grup Başkanvekili oldu.

31.10.2022, 19:25

Mahir Ünal görevden affını talep etti: Özlem Zengin yeni Grup Başkanvekili oldu

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim" dedi.

Mahir Ünal, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım." ifadelerini kullandı.

Mahir Ünal'ın görevden af talebinin ardından, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin yeni Grup Başkanvekili oldu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA