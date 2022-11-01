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Türkiye'den tahıl diplomasisi! Başkan Erdoğan Putin ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan askıya alınan tahıl anlaşması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Yoluna koyacağımıza inanıyoruz, herkesin yararına olur." dedi. Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız Putin ve Zelenskiy ile görüşecek." diyerek duyurmuştu. Başkan Erdoğan, telefonda Rusya lideri Putin ile görüştü. Görüşmede Rusya'nın askıya aldığını açıkladığı tahıl anlaşması ele alındı.

01.11.2022, 17:07 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022, 17:10

Türkiye’den tahıl diplomasisi! Başkan Erdoğan Putin ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, tahıl sevkiyatına ilişkin İstanbul Mutabakatının uygulanmasıyla ilgili sorunların çözümü noktasında tüm taraflar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmayı sürdürdüklerini belirtti.

Birçok konuda olduğu üzere bu meselede de çözüm odaklı bir iş birliğini tesis edeceklerine emin olduğunu belirten Başkan Erdoğan, tahıl krizini yapıcı yaklaşımla çözmeleri durumunda, müzakerelere dönüş yolunda atılacak adımları da teşvik etmiş olacaklarını dile getirdi.

Başkan Erdoğan, Valday Tartışma Kulübü toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye ve kendisi hakkındaki samimi ifadeleri için Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.

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